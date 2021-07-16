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Будьте осторожны! Никому не сообщайте номера полиса медицинского страхования, паспорта и СНИЛС.

Вакцинация населения - единственный способ остановить пандемию. Однако некоторые граждане предпочитают вместо прививок приобретать поддельные медицинские отводы и сертификаты о вакцинации.

Среди возможной ответственности за такое противоправное поведение не только штрафы, но и лишение свободы. Однако иметь дело с мошенниками – дело во всех смыслах опасное. Ведь «клиенты» для оформления поддельных документов предоставляют мошенникам свои реальные персональные данные.

Сотрудники полиции обращают ваше внимание: все, что связано с приобретением подобных сертификатов, предполагает передачу личных данных человека – к ним относится полис медицинского страхования, паспорт и СНИЛС – для того, чтобы якобы подтвердить сертификат на портале государственных услуг. Многие кредитные и иные организации используют авторизацию портала госуслуг, что может привести к гораздо большим хищениям - не только данных, но и средств. Возможно, в том числе взятие многомиллионных кредитов, которые человек не планировал брать, но ответственность за возврат которых ляжет на гражданина.

Более того, СНИЛС «откроет двери» мошенникам и к пенсионным накоплениям. Беспечность по отношению к персональным данным может дорого обойтись неосторожным «антипрививочникам».