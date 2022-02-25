Автоэксперт рассказал о новой схеме мошенничества на дорогах

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Руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский 25 февраля рассказал о новом виде мошенничества на дорогах.

«Вы спокойно едете, как вдруг в спину начинают нервно моргать и жестами просят остановиться. Якобы из-под вашей машины отлетел камешек, который оставил скол на лобовом стекле позади идущего авто. «Потерпевший» сразу предлагает разойтись полюбовно. Всего лишь нужно заплатить 20–50 тыс. рублей за замену стекла. В случае отказа он начинает угрожать лишением прав за оставление вами места ДТП», — написал Шумский в своем официальном Telegram-канале.

По словам автоэксперта, подобное происшествие нельзя отнести к ДТП, событие произошло по обстоятельствам, не зависящим от водителя, без совершения каких-либо виновных действий с его стороны. Все претензии в данном случае должны быть обращены к дорожным службам, пишут "Известия".