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Аферист убедил самарскую пенсионерку перечислить ему 1 млн 600 тыс. рублей

8 июля 2021 09:11
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Аферист убедил самарскую пенсионерку перечислить ему 1 млн 600 тыс. рублей

Остерегайтесь аферистов, которые выманивают деньги онлайн, с помощью телефонных звонков, sms сообщений и сети Интернет. Так, 80-летняя жительница Самарского региона стала жертвой мошенника. Женщина поверила звонившему ей "работнику финансового учреждения", который предложил «сохранить счет пенсионерки от мошенников». Женщина поверила неизвестному. С  целью предотвращения хищения денежных средств со своей банковской карты  перевела на счет афериста  1 миллион 600 тысяч рублей.  В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

ГУ МВД России по Самарской области напоминает: будьте предельно внимательны при общении с неизвестными по телефону! Не сообщайте им персональные данные и сведения об имеющихся у вас сбережениях. Не попадайтесь на уловки аферистов! О противоправных фактах сообщайте в полицию.

 

Теги: аферисты интернет-мошенники мошенник

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