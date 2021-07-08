Аферист убедил самарскую пенсионерку перечислить ему 1 млн 600 тыс. рублей

135

Остерегайтесь аферистов, которые выманивают деньги онлайн, с помощью телефонных звонков, sms сообщений и сети Интернет. Так, 80-летняя жительница Самарского региона стала жертвой мошенника. Женщина поверила звонившему ей "работнику финансового учреждения", который предложил «сохранить счет пенсионерки от мошенников». Женщина поверила неизвестному. С целью предотвращения хищения денежных средств со своей банковской карты перевела на счет афериста 1 миллион 600 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

ГУ МВД России по Самарской области напоминает: будьте предельно внимательны при общении с неизвестными по телефону! Не сообщайте им персональные данные и сведения об имеющихся у вас сбережениях. Не попадайтесь на уловки аферистов! О противоправных фактах сообщайте в полицию.