Администратор самарского спортклуба отдал 16,5 млн рублей мошенникам

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В отдел полиции обратился 56-летний житель Самарской области с заявлением о хищении денежных средств в размере более 16,5 млн рублей.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что на телефон потерпевшего три месяца подряд звонили неизвестные, которые убеждали мужчину, что злоумышленники используют его данные для спонсирования противоправных действий в одном из соседних государств и чтобы не стать соучастником и поймать мошенников, необходимо продать имеющееся имущество, взять кредит и перечислить полученные денежные средства на специальные расчетные счета. Лже-правоохранители обещали вернуть администратору одного из спортивных клубов все деньги после поимки преступников. Мужчина, "обработка" которого длилась долгое время, введенный в заблуждение продал свое имущество, взял кредит под высокие проценты и перевел денежные средства в размере свыше 16,5 млн рублей на указанные "специальные" счета. Когда для "спецоперации" собеседники потребовали продать еще и квартиру, житель Самарской области понял, что его обманули и обратился в полицию за помощью.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения. Следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Уважаемые граждане! Сотрудники полиции просят быть более внимательными к своим сбережениям. Не выполняйте никаких действий по инструкции телефонных собеседников, кем бы они ни представлялись!