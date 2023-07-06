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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

93-летняя жительница Тольятти отдала мошенникам 100 тысяч рублей и телефон

6 июля 2023 10:57
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93-летняя жительница Тольятти отдала мошенникам 100 тысяч рублей и телефон

В полицию обратилась 93-летняя жительница Тольятти с заявлением о хищении у нее 100 тысяч рублей и кнопочного сотового телефона.

Сотрудниками полиции установлено, что пенсионерке позвонила неизвестная,  ввела ее в заблуждение, что является соседкой, которая попала в ДТП и попросила дать ей денег в долг для оплаты дорогостоящей операции и телефон для связи с родственниками. Взволнованная пенсионерка выполнила все указания "соседки": в подъезде своего дома передала неизвестному мужчине 100 тысяч рублей и кнопочный телефон. После чего дошла до родственников "пострадавшей", узнала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению обстоятельств и лиц причастных к происшествию.  В настоящее время по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело.

Полиция и общественники предупреждают: зачастую мошенникам требуется курьер, чтобы забрать деньги у обманутой жертвы. И здесь они используют для чёрного дела совершенно посторонних людей, например, таксистов. Водителей пассажирского транспорта также обманывают и вводят в заблуждение.

"Выполняя данный заказ, водитель такси, становится соучастником преступления и может быть привлечен к уголовной ответственности!", - предупреждают сотрудники полиции.

Своими действиями водители также способствуют обману наиболее незащищенной части населения (пенсионеры, инвалиды и ветераны), которые в силу возраста и состояния здоровья не могу адекватно оценить сложившуюся ситуацию и отдают свои последние деньги.

Теги: Мошенники

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