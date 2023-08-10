85-летняя жительница Похвистневского района отдала мошеннику свыше 544 тысяч рублей

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В полицию обратилась 85-летняя жительница Похвистневского района с заявлением о хищении у нее свыше 544 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции установлено, что пенсионерке позвонил неизвестный, представился следователем, сообщил, что по вине ее внучки произошло ДТП, в котором пострадали люди. Предложил для освобождения от уголовной ответственности родственницы передать "кому следует" денежные средства. Взволнованная селянка выполнила все указания, вышла из своего дома и передала неизвестному мужчине свыше 544 тысяч рублей, после чего позвонила родственникам, узнала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению обстоятельств и лиц причастных к происшествию. В настоящее время по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело.

Полиция и общественники предупреждают: зачастую мошенникам требуется курьер, чтобы забрать деньги у обманутой жертвы. И здесь они используют для чёрного дела совершенно посторонних людей, например, таксистов. Водителей пассажирского транспорта также обманывают и вводят в заблуждение.

"Выполняя данный заказ, водитель такси, становится соучастником преступления и может быть привлечен к уголовной ответственности!", - предупреждают сотрудники полиции.