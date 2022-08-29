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800 тысяч рублей мошенникам отдала учительница в Самарской области

29 августа 2022 09:22
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800 тысяч рублей мошенникам отдала учительница в Самарской области

В Сергиевском районе в отдел полиции обратилась 54-летняя местная жительница с сообщением о хищении принадлежащих ей 800 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции установлено, что потерпевшей на сотовый телефон позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником службы безопасности банковского учреждения и пояснил, что преступники пытаются похитить деньги с ее счета. Учительница младших классов поверила злоумышленнику, под его диктовку набрала комбинацию цифр и символов в личном кабинете мобильного приложения, чем предоставила мошеннику доступ к своему расчетному счету. Получив через некоторое время смс о снятии 800 тысяч рублей, женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.  

В настоящее время по данному факту проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.

Сотрудники полиции просят быть более внимательными к своим сбережениям. Не выполняйте никаких действий по инструкции телефонных собеседников, кем бы они ни представлялись!

Теги: Мошенники

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