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79-летняя жительница Самары из-за мошенника лишилась 950 000 рублей

18 апреля 2022 10:09
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79-летняя жительница Самары из-за мошенника лишилась 950 000 рублей

Сотрудниками полиции установлено, что пенсионерке позвонил неизвестный, представился следователем, сообщил, что по вине ее внука произошло ДТП, в котором пострадали люди. Предложил для освобождения от уголовной ответственности родственника передать "кому следует" денежные средства. Взволнованная женщина выполнила все указания неизвестного и в подъезде своего дома передала неизвестному мужчине 950 000 рублей.
Сотрудниками уголовного розыска был задержан водитель такси, проживающий в городе Тольятти. Как пояснил задержанный, ему позвонил клиент, попросил в качестве курьера забрать денежные средства с указанного адреса и перевести их на указанный им счет, что мужчина и сделал.
В настоящее время по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Полиция и общественники предупреждают: зачастую мошенникам требуется курьер, чтобы забрать деньги у обманутой жертвы. И здесь они используют для чёрного дела совершенно посторонних людей, например, таксистов. Водителей пассажирского транспорта также обманывают и вводят в заблуждение.
"Выполняя данный заказ, водитель такси, становится соучастником преступления и может быть привлечен к уголовной ответственности!", - предупреждают сотрудники полиции.
Своими действиями водители также способствуют обману наиболее незащищенной части населения (пенсионеры, инвалиды и ветераны), которые в силу возраста и состояния здоровья не могу адекватно оценить сложившуюся ситуацию и отдают свои последние деньги.
Полицейские обращаются к водителям, осуществляющим частные перевозки: «Если к вам обратились с подобной просьбой, не будьте безразличными, объясните передающему "посылку", что возможно в отношении него совершается мошенничество, предложите связаться с пострадавшим родственником и обратиться в ближайшее отделение полиции. Незамедлительно обратитесь в полицию, если вам позвонили, попросили подъехать на адрес взять деньги и за вознаграждение перевести их на счет!».

Теги: Уголовное дело

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