700 тысяч рублей отдала мошеннику жительница Тольятти

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Будьте бдительны!

Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи.

В Тольятти женщине 1971 г.р. поступило несколько телефонных звонков с различных номеров. Неизвестный представился работником банка и сообщил, что с её его счетом происходят мошеннические действия и для безопасности денежных средств необходимо их снять и перевести на "безопасный счет". Потерпевшая сняла деньги и перевела на указанный аферистом счет около 700 000р., после чего последний перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.