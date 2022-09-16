7 миллионов перевел мошенникам житель Самары

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Мужчина 1964 года рождения оформил кредиты и лишился накоплений после того, как пообщался по телефону с незнакомцем и выполнил действия под его диктовку.

Звонивший представился работником финансового учреждения и сообщил, что в целях защиты денежных средств от преступных посягательств мошенников, которым якобы стали известны его персональные данные, убедил мужчину оформить кредиты. По указанию собеседника мужчина оформил кредиты и перевел денежные средства в сумме 7 259 000 рублей на продиктованные специалистом счета.

После совершения финансовых операций разговор был прекращен. Вскоре мужчина понял, что стала жертвой мошенников и сообщил о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело.