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 6-й кассационный суд в Самаре сегодня рассмотрит уголовное дело Дмитрия Сазонова

18 марта 2021 12:10
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 6-й кассационный суд в Самаре сегодня рассмотрит уголовное дело Дмитрия Сазонова

Ранее экс-замглавы областного управления Росгвардии так и не смог отбиться от обвинений в получении взяток в двух судебных инстанциях.

Полковник Росгвардии Дмитрий Сазонов был задержан летом 2018 года сотрудниками ФСБ в момент получения взятки в сумме 100 тыс. рублей от бывшего сослуживца Александра Орлова. Виновным себя Сазонов не признавал. Следователи начали копать его биографию и установили факты наличия связей силовика с крупнейшим в Самаре «законовским» ОПС.

Позднее в вину Сазонову вменили получение более 30 млн рублей взяток от «законовского» ОПС и «крышевание» фотографов, работавших в крупнейших роддомах Самары. Всего в деле полковника на момент передачи в суд было два эпизода получения взяток в особо крупном размере. Оба состава относятся к особо тяжким.

В начале февраля 2020 года в суде Ленинского района стартовали прения сторон, в ходе которых государственный обвинитель попросил признать Дмитрия Сазонова виновным в двух эпизодах взятки в особо крупном размере и назначить ему наказание в виде 14 лет строгого режима и штрафа на сумму 630 млн рублей. Судья Ирина Кузнецова в своем приговоре немного смягчила наказание, но даже в таком виде оно выглядело очень суровым: 12 лет колонии строгого режима и штраф в 220 млн рублей. Также Сазонова лишили звания полковника, ему было запрещено работать в государственных органах сроком на 10 лет.

Защита Дмитрия Сазонова обжаловала приговор в апелляционную инстанцию областного суда, но итог разбирательств был не очень утешителен. Приговор полковнику немного уточнили в описательно-мотивировочной части — «организованную преступную группу «Законовские» поправили на «группа лиц, именуемая «Законовские», но по сути оставили без изменения. Тогда защитники Сазонова (всего их пятеро) пошли с жалобами в 6-й кассационный суд, и сегодня у экс-замглавы управления Росгвардии появится шанс на смягчение своей участи, пишет СО ОНЛАЙН.

Фото pixabay.com

 

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