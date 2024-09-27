Я нашел ошибку
Главные новости:
В Ширяево пройдет фестиваль «Есенинская осень»!
В Ширяево пройдет фестиваль «Есенинская осень»
Сегодня в Тольятти стартует фестиваль скорости на воде "Жигулевская миля"
Сегодня в Тольятти стартует фестиваль скорости на воде "Жигулевская миля"
Безработная тольяттинка отдала мошеннику 1,7 млн рублей
Безработная тольяттинка отдала мошеннику 1,7 млн рублей
В России проверят обоснованность цен на хлеб, молоко и мясо
В России проверят обоснованность цен на хлеб, молоко и мясо
Ночью в Самарской области прогнозируют заморозки
Ночью в Самарской области прогнозируют заморозки
«Т Плюс» приглашает на фестиваль «Время читать. Включаем свет»
«Т Плюс» приглашает на фестиваль «Время читать. Включаем свет»
Стала известна программа фестиваля "Время читать" в Самаре
Стала известна программа фестиваля "Время читать" в Самаре
Две сотрудницы предприятия в Чапаевске мошенничали с деньгами от госсазаказа
Две сотрудницы предприятия в Чапаевске мошенничали с деньгами от госсазаказа
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.41
0.02
EUR 103.19
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Росгвардейцы провели занятия для сотрудников РЖД в Самаре
На мероприятия Музея-галереи «Заварка» 26-29 сентября приглашают самарцев
Осенний променад по модернизму: открытая экскурсия от «От Фабрики-кухни до «Рашпиля» пройдет в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

50-летний житель Исаклинского района хранил у себя под кроватью 1,5 кг марихуаны

27 сентября 2024 10:34
121
50-летний житель Исаклинского района хранил у себя под кроватью 1,5 кг марихуаны

В отдел полиции Исаклинского района поступила оперативная информация о том, что местный житель 1974 года рождения может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий, выехали по месту жительства подозреваемого, где в присутствии понятых провели осмотр дома, в ходе которого обнаружили под кроватью вещество растительного происхождения.

Изъятое полицейские направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области.

По результатам исследования установлено, что изъятым веществом является наркотическим средство - марихуана, общей массой более 1500 грамм, что является крупным размером.

Ранее не судимый местный житель пояснил сотрудникам полиции, что растения он собрал и высушил для личного потребления, без цели сбыта.

В настоящее время следственной группой О МВД России по Исаклинскому району 50-летнему подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение, без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства в значительном размере».  Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении местного жителя направлено в суд для принятия решения по существу

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Тольяттинец за попытку сбыта крупной партии наркотика приговорен к восьми годам лишения свободы
21 сентября 2024, 10:55
Тольяттинец за попытку сбыта крупной партии наркотика приговорен к восьми годам лишения свободы
Отбывать наказание отец двух малолетних детей будет в исправительной колонии строгого режима. Криминал
738
У тольяттинца нашли 20 свертков с марихуаной
19 сентября 2024, 11:52
У тольяттинца нашли 20 свертков с марихуаной
Он заявил, что приобрел наркотики через сеть Интернет, для личного употребления. Криминал
678
Житель Отрадного шел по улице с наркотиком в кармане
18 сентября 2024, 10:44
Житель Отрадного шел по улице с наркотиком в кармане
Санкцией статьи предусмотрено наказание виде лишения свободы на срок до 3 трех лет. Криминал
687
В центре внимания
Ночью в Самарской области прогнозируют заморозки
27 сентября 2024  13:06
Ночью в Самарской области прогнозируют заморозки
73
В Самарской области из-за сухой погоды вводится запрет на посещение лесов
27 сентября 2024  11:59
В Самарской области из-за сухой погоды вводится запрет на посещение лесов
107
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников региона с профессиональным праздником
27 сентября 2024  09:48
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников региона с профессиональным праздником
198
В Самарской области на экранах телевизоров возможны короткие помехи
26 сентября 2024  14:05
В Самарской области на экранах телевизоров возможны короткие помехи
437
26 сентября 2024  12:20
"РКС-Самара" поясняют, как реагировать на псевдо-предписания о поверке
382
Весь список