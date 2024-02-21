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5 миллионов за месяц перевела самарчанка мошенникам

21 февраля 2024 10:48
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5 миллионов за месяц перевела самарчанка мошенникам

Жительнице Самары 1986 года рождения, работающей ведущим специалистом на одном из крупных предприятий города, позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Собеседник сообщил женщине, что ему поступили секретные сведения: мошенники знают данные ее банковской карты и хотят с ее счета совершить переводы на финансирование запрещенных организаций. Чтобы их разоблачить и предотвратить потерю сбережений, нужно срочно все деньги со счетов перечислить на безопасный счет. Женщина не поверила и прервала разговор, но звонки от незнакомца продолжились. На протяжении почти месяца самарчанка, действуя по инструкции звонившего переводила крупные суммы денег, думая, что таким образом сбережет их. Когда общая сумма переводов достигла более 5 миллионов рублей, собеседник перестал выходить на связь, а женщина обратилась в полицию за помощью

По данному факту возбуждено уголовное дело. 

Сотрудники полиции призывают граждан не вестись на уловки мошенников. Настоящие сотрудники банков или правоохранители не будут писать вам в мессенджерах или сообщать по телефону какие-либо «секретные данные», касаемые ваших счетов.

Теги: Мошенники

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