В ночные часы 28, 29 и 30 сентября в большинстве районов губернии сохранятся заморозки до -5 С.
Ночью и утром 28 сентября местами в Самарской области ожидается туман
По результатам областных соревнований будет сформирована сборная региона, которая примет участие во всероссийских «Играх ГТО».
Сегодня в Самаре проходит областной фестиваль комплекса ГТО «ГТО - одна страна, одна команда!»
Тольяттинец пригласил нового знакомого в гости и лишился телефона
В Самаре в ДТП попали сразу несколько машин
на самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
Российские паралимпийцы будут участвовать в соревнованиях с флагом
В Ленобласти по делу об отравлении суррогатом задержаны 8 человек
В Госдуме предложили повысить зарплату дошкольным учителям до 100 тыс. рублей
В Самарской филармонии с большим успехом выступили «Виртуозы Москвы»
Полицейские региона провели профилактические мероприятия с первоклассниками
В «ЗИМ Галерее» в Самаре расскажут о творчестве Анри Матисса
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

42-летняя самарчанка стала жертвой дистанционных мошенников

27 сентября 2025 12:01
159
42-летняя самарчанка стала жертвой дистанционных мошенников

В органы внутренних дел Самарской области поступило заявление от 42-летней местной жительницы, ставшей жертвой дистанционных мошенников. По словам потерпевшей, злоумышленник связался с ней через популярные мессенджеры.

Полицейские установили: потерпевшей пришло сообщение якобы от представителя известного банка. Аферист представился сотрудником службы безопасности и сообщил о попытке несанкционированного доступа к её банковскому счёту и прислал фото генеральной доверенности на управление её финансами, которую якобы предъявили злоумышленники банкирам.

Мошенник постоянно поддерживал контакт через мессенджеры, создавая ощущение срочности и важности предпринимаемых действий, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Он убедил жертву, что для «сохранения» средств необходимо перевести их на «безопасный счёт». В процессе общения злоумышленник демонстрировал якобы официальные документы и использовал профессиональную терминологию, что убедило женщину в подлинности его намерений.

Используя психологическое давление и манипулятивные техники, преступник сумел выманить у потерпевшей 465 тысяч рублей. Только после завершения всех операций женщина начала сомневаться в правдивости происходящего и обратилась в полицию за помощью. Возбуждено уголовное дело, оперуполномоченными устанавливаются лица, причастные к хищению денежных средств безработной потерпевш

Теги: Мошенники

