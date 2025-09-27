42-летняя самарчанка стала жертвой дистанционных мошенников

159

В органы внутренних дел Самарской области поступило заявление от 42-летней местной жительницы, ставшей жертвой дистанционных мошенников. По словам потерпевшей, злоумышленник связался с ней через популярные мессенджеры.

Полицейские установили: потерпевшей пришло сообщение якобы от представителя известного банка. Аферист представился сотрудником службы безопасности и сообщил о попытке несанкционированного доступа к её банковскому счёту и прислал фото генеральной доверенности на управление её финансами, которую якобы предъявили злоумышленники банкирам.

Мошенник постоянно поддерживал контакт через мессенджеры, создавая ощущение срочности и важности предпринимаемых действий, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Он убедил жертву, что для «сохранения» средств необходимо перевести их на «безопасный счёт». В процессе общения злоумышленник демонстрировал якобы официальные документы и использовал профессиональную терминологию, что убедило женщину в подлинности его намерений.

Используя психологическое давление и манипулятивные техники, преступник сумел выманить у потерпевшей 465 тысяч рублей. Только после завершения всех операций женщина начала сомневаться в правдивости происходящего и обратилась в полицию за помощью. Возбуждено уголовное дело, оперуполномоченными устанавливаются лица, причастные к хищению денежных средств безработной потерпевш