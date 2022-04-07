40-летний самарец вернулся в колонию из-за смартфона, которым даже не умел пользоваться

135

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности восемь раз за различные имущественные преступления.

В производстве отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по городу Самаре находилось уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Самары 1982 года рождения. Он обвинялся в совершении тайного хищения чужого имущества. В то же время в отношении мужчины было возбуждено дело по статье «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений».

В октябре 2021 года в дежурную часть обратился местный житель, работающий таксистом, и сообщил, что пришел заявить о краже сотового телефона и только что, в дверях отдела полиции, столкнулся со своим случайным знакомым, которого подозревает в хищении. Заявитель попытался задержать мужчину, но тот оттолкнул его и убежал в ближайшие дворы.

Дежурный уточнил приметы предполагаемого злоумышленника и ориентировал на розыск личный состав отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности.

Сотрудникам уголовного розыска потерпевший сообщил детали произошедшего с ним за несколько дней до обращения в полицию: он распивал спиртные напитки у себя дома, вышел покурить на лестничную площадку, познакомился со стоявшим там мужчиной и пригласил его к себе продолжить общение. В процессе разговора спиртные напитки закончились, и мужчины решили съездить в магазин за добавкой. На одной из улиц Промышленного района областного центра автомобиль для проверки остановили сотрудники Госавтоинспекции. Отвечая на вопрос полицейских о самочувствии, водитель не стал отрицать, что находится в алкогольном опьянении. Сотрудники полиции отстранили его от управления транспортным средством и составили административный материал. Перед эвакуацией автомобиля на специализированную стоянку, когда госавтоинспекторы предложили нарушителю забрать личные вещи из салона, он осмотрел автомобиль и понял, что «случайный пассажир», прихватив его сотовый телефон, скрылся в неизвестном направлении, но не стал сообщать о случившемся сотрудникам полиции. Через несколько дней ему позвонил житель Самары и предложил вернуть, найденный в снегу сотовый телефон за вознаграждение. Забрав у самарца смартфон, мужчина решил обратиться в полицию за помощью.

Изучив полученную в ходе оперативно-разыскных мероприятий информацию, сотрудники полиции предположили, что к преступлению может быть причастен 40-летний житель областного центра, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности 8 раз за различные имущественные преступления. В день, когда потерпевший пришел в отдел полиции заявлять о хищении телефона, предполагаемому злоумышленнику в том же здании дознаватели предъявляли обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 314 УК РФ (самовольное оставление поднадзорным лицом места пребывания, совершенное в целях уклонения от административного надзора). Так их и свела судьба в очередной раз.

Оперативники проверили места возможного появления подозреваемого и вскоре задержали его. Мужчина пояснил, что украв телефон, не смог его разблокировать и выкинул в сугроб.

В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступлений полностью признал.

Судья Промышленного районного суда г. Самары признал собранные следствием и дознанием доказательства убедительными и назначил самарцу наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на девять месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает облМВД.