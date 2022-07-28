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300 тысяч рублей инженер из Самары перевел мошенникам

28 июля 2022 09:26
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300 тысяч рублей инженер из Самары перевел мошенникам

В полицию мужчина обратился лишь тогда, когда не дождался ответа из банка.

На мобильный телефон 36-летнего инженера завода поступил звонок якобы от службы безопасности банка. Незнакомец рассказал, что на мужчину без его согласия прямо сейчас оформляется кредит, и, чтобы отменить это действие необходимо установить на телефоне специальное приложение и назвать специальный идентификационный номер. Когда все действия были выполнены, мошенники поменяли номер сотового телефона, к которому был привязан счет мужчины, после чего перевели все его накопления на другой счет. То, что он стал жертвой мошенников, мужчина понял лишь спустя время, когда так и не дождался никакого официального подтверждения от банка, что его деньги находятся в безопасности. Лишь после этого он обратился в полицию.

Теги: Мошенники

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