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300 тыс.рублей отдала 86-летняя тольяттинка мошеннику за якобы спасение дочери

15 апреля 2023 11:24
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300 тыс.рублей отдала 86-летняя тольяттинка мошеннику за якобы спасение дочери

4 апреля текущего года в полицию Тольятти за помощью обратилась  местная  жительница  1937 года  рождения, которая  стала  жертвой  мошенничества под предлогом «Ваш родственник попал в ДТП». Пенсионерка  передала «курьеру»  300 тысяч рублей.

Потерпевшей неоднократно звонили злоумышленники и под видом сотрудников правоохранительных органов сообщали, что ее дочь стала  виновником дорожно-транспортного происшествия, в котором сильно пострадал другой человек. Далее мошенники просили передать деньги якобы для «решения вопроса» с возбуждением уголовного дела. В ходе разговора аферисты убедили женщину  спрятать деньги в пакет с вещами и передать курьеру.

При проведении оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали ранее не судимого молодого человека  2000 года рождения, подозреваемого  в причастности к преступной схеме. Он  выполняя функции курьера,  получил   деньги от потерпевшей  и перевел  их на различные банковские счета.

В настоящее время СУ Управления МВД России по г. Тольятти расследуются уголовные дела.

Полицейские напоминают, условно подобную мошенническую схему можно назвать: «Ваш родственник попал в беду». Требование по телефону денег за решение разного рода проблем, в том числе за возможность избежать наказания за противоправное деяние, является одним из самых распространенных способов обмана. Звонить может как сам «родственник», так и человек, представляющийся адвокатом или сотрудником полиции. Причины могут называться разные: совершил ДТП, избил человека, задержан с наркотиками и т.д., но итог разговора всегда одинаков – для «решения» вопроса требуется определенная сумма денег. Деньги просят передать курьеру или перевести через платежный терминал на конкретный телефонный номер.

В случае, если вы получили подобный звонок, прежде всего, успокойтесь. Под любым предлогом прервите разговор и сами перезвоните родственнику, от имени которого или о котором идет речь. Если его телефон отключен, то перезвоните другим родственникам. Позвонив в отдел полиции, можно узнать действительно ли родственник находится в отделе полиции. Поинтересуйтесь именем и должностью собеседника, местом нахождения вашего родственника, на которого тот ссылается, и его личными данными. Как правило, этих нехитрых мер достаточно, чтобы мошенник утратил к вам интерес. Также незамедлительно  сообщите сотрудникам полиции о совершаемых в отношении вас мошеннических действиях.

Теги: Мошенники

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