В Самарской области на пожаре погибли двое взрослых и 5-летний мальчик
спрос на водителей-дальнобойщиков в России вырос на 12%
3 млн рублей отдала самарчанка мошенникам в надежде сберечь свои накопления
В Кинельском районе в ДЖТП пострадали мотоциклист и его пассажирка
В Сызрани мужчина, который находился в федеральном розыске, скрывался от полицейских Пензенской области
В Самаре устроили судьбу спасенного на мусорном полигоне котенка
Тольяттинка ударила своего кавалера ножом
В Самарской области пресекли попытку атаки на промышленное предприятие
В день российского казачества в Сызрани пройдет большой праздник
В Самаре состоялась традиционная педагогическая конференция
Худрук и главный дирижёр Самарского концертного духового оркестра Сергей Рыбин принял участие в Азиатско-Тихоокеанской конференции духовых оркестров
3 млн рублей отдала самарчанка мошенникам в надежде сберечь свои накопления

30 августа 2025 11:03
В полицию обратилась жительница Самары 1960 года рождения. Она рассказала полицейским, что накануне ей поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о том, что неизвестные пытаются похитить деньги с её кредитной карты.
Для предотвращения хищения средств мошенник принялся убеждать женщину снять деньги с банковской карты и перевести на «специальные счета». Сначала потерпевшая засомневалась в целесообразности операции, но лжесотрудник сказал, что сейчас ей перезвонит работник банка и подтвердит его слова.
Через некоторое время действительно позвонила женщина, которая представилась сотрудником безопасности банка, и сообщила, что для сохранности денег необходимо обналичить все денежные средства и перевести их на указанные счета. Потерпевшая выполнила все указания и перевела мошенникам 3 000 000 рублей.
После этого неизвестные перестали выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Новости по теме
Мошенник представился самарчанке старшим специалистом отдела финансовых расследований Росфинмониторинга
29 августа 2025, 12:48
Пострадавшая выполнила все требования злоумышленника. Криминал
268
В Тольятти активная гражданская позиция сотрудника банка спасла пенсионерку от мошенников
28 августа 2025, 13:07
По факту покушения на хищение у потерпевшей более 500 тысяч рублей в настоящее время возбуждено уголовное дело. Общество
366
В Самарской области мошенники обманули несовершеннолетнего на 70 тысяч рублей
28 августа 2025, 10:43
Под предлогом получения внутриигровой валюты мошенник научил его, что можно обменять через него немного наличных денег. Криминал
339
В центре внимания
В Самарской области пресекли попытку атаки на промышленное предприятие
30 августа 2025  09:18
171
Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
29 августа 2025  13:08
299
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
28 августа 2025  17:24
839
Не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар.
28 августа 2025  16:25
С 29 августа по 3 сентября местами в регионе ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
481
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
28 августа 2025  12:39
1902
