3 млн рублей отдала самарчанка мошенникам в надежде сберечь свои накопления

В полицию обратилась жительница Самары 1960 года рождения. Она рассказала полицейским, что накануне ей поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о том, что неизвестные пытаются похитить деньги с её кредитной карты.

Для предотвращения хищения средств мошенник принялся убеждать женщину снять деньги с банковской карты и перевести на «специальные счета». Сначала потерпевшая засомневалась в целесообразности операции, но лжесотрудник сказал, что сейчас ей перезвонит работник банка и подтвердит его слова.

Через некоторое время действительно позвонила женщина, которая представилась сотрудником безопасности банка, и сообщила, что для сохранности денег необходимо обналичить все денежные средства и перевести их на указанные счета. Потерпевшая выполнила все указания и перевела мошенникам 3 000 000 рублей.

После этого неизвестные перестали выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.