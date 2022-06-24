24-летняя жительница поселка Стройкерамика предстанет перед судом за убийство сожителя

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Сотрудниками следственного отдела Новокуйбышевска завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летней жительницы поселка Стройкерамика, обвиняемой в убийстве.

"По версии следствия, 30 марта текущего года обвиняемая совместно со своим сожителем, ранее привлекавшимся к уголовной ответственности, и знакомыми местными жителями находилась в квартире по месту проживания, где компания распивала спиртные напитки. Далее, между гражданскими супругами возникла ссора на почве оскорбления со стороны мужчины, в ходе которой обвиняемая взяла со стороны нож, которым ранее резала фрукты, и нанесла оппоненту удар в область груди. Мужчина от полученной травмы скончался на месте", - сообщили в пресс-службе СУ СКР СО.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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