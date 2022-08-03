200 часов обязательных работ за нарушение ПДД

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Приволжский районный суд признал 35-летнего местного жителя виновным в совершении преступления.

В селе Обшаровка, во время проведения профилактического рейда сотрудники дорожно-патрульной службы остановили для проверки автомобиль «ВАЗ-2114». В ходе беседы с водителем полицейские почувствовали, что от него исходит резкий запах спиртного. Госавтоинспекторы отстранили нарушителя от управления транспортным средством и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, на что тот ответил отказом.

Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Выяснилось, что в январе 2022 года он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». По решению районного суда мужчине назначили наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год и 6 месяцев.

Группой дознания ОМВД России по Приволжскому району уголовное дело, возбужденное в отношении водителя по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», с обвинительным актом в отношении вышеуказанного лица передано в суд для принятия решения по существу.

Приволжский районный суд Самарской области признал достаточными доказательства, собранные сотрудниками полиции, для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.