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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

2,5 миллиона на счета мошенников перевел пенсионер из Тольятти

3 августа 2022 09:37
192
2,5 миллиона на счета мошенников перевел пенсионер из Тольятти

Будьте бдительны! Не доверяйте лжесотрудникам банков.

Так, пенсионеру из Тольятти 1963 года рождения позвонил неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности одного из банков. Незнакомец сообщил мужчине, что с его счета мошенники пытаются похитить денежные средства. Для того, чтобы сохранить сбережения, их нужно перевести на безопасный счет. Доверчивый пенсионер перечислил на указанные 5 счетов почти 2,5 миллиона рублей. После того, как тольяттинец понял, что стал жертвой мошенника, он обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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