2,5 миллиона на счета мошенников перевел пенсионер из Тольятти

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Будьте бдительны! Не доверяйте лжесотрудникам банков.

Так, пенсионеру из Тольятти 1963 года рождения позвонил неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности одного из банков. Незнакомец сообщил мужчине, что с его счета мошенники пытаются похитить денежные средства. Для того, чтобы сохранить сбережения, их нужно перевести на безопасный счет. Доверчивый пенсионер перечислил на указанные 5 счетов почти 2,5 миллиона рублей. После того, как тольяттинец понял, что стал жертвой мошенника, он обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.