2,3 млн рублей отдал самарец мошенникам, испугавшись уголовной ответственности

В Самаре местному жителю 1962 г.р. позвонил якобы сотрудник надзорного ведомства. Он сообщил, что его средства, хранящиеся на счете, используются для финансирования вооруженных сил одного из сопредельных государств и что теперь ему грозит уголовная ответственность.

Чтобы заблокировать незаконные переводы и избежать скамьи подсудимых все деньги надо перевести на указанный им счет. Потерпевший, испугавшись и поверив мошеннику, перевел на указанный счет более 2 300 000 руб., после чего аферист перестали выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.