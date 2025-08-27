Я нашел ошибку
Главные новости:
Оксана Данилова, возглавлявшая Департамент финансов администрации городского округа Самара, переведена на должность заместителя руководителя Департамента финансов.
Вячеслав Шабайкин назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
В ходе сопровождения поезда сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на пассажира, распивавшего спиртные напитки в вагоне-ресторане.
Сызранские транспортные полицейские пресекли факт перевозки крупной партии наркотиков в пассажирском поезде
До 8 сентября 2025 года жительницы Самарской области, которые мечтают попробовать свои силы в предпринимательстве, могут подавать заявки на участие в специальном образовательном проекте «Мама-предприниматель». 
В регионе принимают заявки на участие в образовательной программе «Мама-предприниматель»
Программа рассчитана на ключевых сотрудников медицинских университетов, отвечающих за научное и инновационное развитие.
В СамГМУ создали программу для лидеров науки и инноваций в медицинских вузах
На время введения ограничений у жителей региона есть возможность оставаться на связи, используя проводной доступ к сети Интернет или публичные (общественные) точки доступа Wi-Fi.
Как самарцам оставаться на связи во время временных ограничений работы мобильного Интернета
Видеобронхоскоп позволяет выявлять бронхо-легочную патологию, различные острые обструкции дыхательных путей, опухолевые образования, источники легочных кровотечений.
В Похвистневской больнице активно используется современный видеобронхоскоп
По мнению респондентов, цифровые алгоритмы не только упрощают шопинг, но и делают учебу эффективнее.
Опрос Билайна: почти каждый второй пользователь планирует покупки к 1 сентября с помощью нейросетей
Сотрудники полиции Самарской области и «Движение Первых» вручили паспорта юным жителем региона
2,3 млн рублей отдал самарец мошенникам, испугавшись уголовной ответственности

27 августа 2025 11:49
151
2,3 млн рублей отдал самарец мошенникам, испугавшись уголовной ответственности

В Самаре местному жителю 1962 г.р. позвонил якобы сотрудник надзорного ведомства. Он сообщил, что его средства, хранящиеся на счете, используются для финансирования вооруженных сил одного из сопредельных государств и что теперь ему грозит уголовная ответственность.

Чтобы заблокировать незаконные переводы и избежать скамьи подсудимых все деньги надо перевести на указанный им счет. Потерпевший, испугавшись и поверив мошеннику, перевел на указанный счет более 2 300 000 руб., после чего аферист перестали выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

