2,28 миллиона рублей похитили мошенники у волжанки

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В дежурную часть полиции Волжского района с заявлением о мошенничестве обратилась 55-летняя местная жительница, работающая начальником отделения промышленного контроля технического отдела одного из госучреждений.

Заявительница рассказала полицейским, что ей в течение семи дней звонили неизвестные, представлялись правоохранителями и менеджером по информационной безопасности одного из банковских учреждений и убеждали женщину, что на ее имя оформлены кредиты в различных банках страны.

Мошенники убедили потерпевшую, что для отмены операций необходимо взять встречный кредит и временно перевести денежные средства на «безопасный счет» для их сохранения. Женщина выполнила их требования и «подарила» злоумышленникам свыше 2,28 млн. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.

Полицейские напоминают гражданам, что сотрудники настоящей службы безопасности банка никогда не звонят своим клиентам с информацией о подозрительных действиях с банковской картой (несанкционированное списание, оформление кредита без ведома владельца карты); в телефонном разговоре не просят назвать реквизиты карт, персональные данные и суммы, хранящиеся на счетах; не предлагают снимать деньги со счетов и переводить их на так называемые «безопасные счета».

При поступлении подобных звонков следует прервать разговор.

Будьте бдительны и расскажите об этих и других правилах безопасности своим родным, близким и друзьям.