Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области на площадках федерального проекта «Профессионалитет» прошёл день открытых дверей
В Самарской области на площадках федерального проекта «Профессионалитет» прошёл день открытых дверей
В Правительстве Самарской области готовят планы по развитию систем мелиорации
В Правительстве Самарской области готовят планы по развитию систем мелиорации
Житель Новокуйбышевска похитил из магазинов пивные наборы и шоколад
Житель Новокуйбышевска похитил из магазинов пивные наборы и шоколад
Самарские двигатели обеспечили запуск ракеты на экологичном топливе
Самарские двигатели обеспечили запуск ракеты на экологичном топливе
Каждый второй житель Самары против запрета на использование WhatsApp в служебных целях
Каждый второй житель Самары против запрета на использование WhatsApp в служебных целях
Мед для самарских военных - участников СВО передали пчеловоды Похвистневского района
Мед для самарских военных - участников СВО передали пчеловоды Похвистневского района
В Приволжском районе гостья оставила хозяйку жилища без банковской и сим-карт
В Приволжском районе гостья оставила хозяйку жилища без банковской и сим-карт
«Т Плюс» продолжила экологический марафон в Самаре
«Т Плюс» продолжила экологический марафон в Самаре
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.2
-0.3
EUR 59.84
-0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Сохраним лес»: волонтеры высадили более полутора тысяч саженцев в селе Красный Яр
Самарский зоопарк приглашает ребят на Осенний бал-маскарад
Песков: неизвестно, будет ли принято решение по созданию нового федерального округа
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

2,28 миллиона рублей похитили мошенники у волжанки

24 октября 2022 09:39
97
2,28 миллиона похитили мошенники у волжанки

В дежурную часть полиции Волжского района с заявлением о мошенничестве обратилась 55-летняя местная жительница, работающая  начальником отделения промышленного контроля технического отдела одного из  госучреждений.

Заявительница рассказала полицейским, что ей в течение семи дней звонили неизвестные, представлялись правоохранителями и менеджером по информационной безопасности одного из банковских учреждений и убеждали женщину, что на ее имя оформлены кредиты в различных банках страны.

Мошенники убедили потерпевшую, что для отмены операций необходимо взять встречный кредит и временно перевести денежные средства на «безопасный счет» для их сохранения. Женщина выполнила их требования и «подарила» злоумышленникам свыше 2,28 млн. рублей.  По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.

Полицейские напоминают гражданам, что сотрудники настоящей службы безопасности банка никогда не звонят своим клиентам с информацией о подозрительных действиях с банковской картой (несанкционированное списание, оформление кредита без ведома владельца карты); в телефонном разговоре не просят назвать реквизиты карт, персональные данные и суммы, хранящиеся на счетах; не предлагают снимать деньги со счетов и переводить их на так называемые «безопасные счета».

При поступлении подобных звонков следует прервать разговор.

Будьте бдительны и расскажите об этих и других правилах безопасности своим родным, близким и друзьям.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Жительница Кинеля хотела сохранить сбережения, а рассталась с миллионом
21 октября 2022, 09:51
Жительница Кинеля хотела сохранить сбережения, а рассталась с миллионом
Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи. Криминал
423
Самарчанка, желая заработать игрой на акциях, лишилась около 800 тыс.рублей
20 октября 2022, 10:39
Самарчанка, желая заработать игрой на акциях, лишилась около 800 тыс.рублей
Она нашла в сети Интернет сайт компании, которая позиционировала себя как надежного финансового партнера. Криминал
895
Самарчанка хотела приобрести гироскутер, но вместо этого лишилась более 60 тысяч рублей
19 октября 2022, 11:59
Самарчанка хотела приобрести гироскутер, но вместо этого лишилась более 60 тысяч рублей
Женщина с помощью присланной автором объявления ссылки ввела на неизвестном ресурсе данные своей карты. Криминал
582
В центре внимания
Муниципалитеты Самарской области начали отопительный сезон в соответствии с графиком
24 октября 2022  11:10
Муниципалитеты Самарской области начали отопительный сезон в соответствии с графиком
10
В Тольятти, на Аллее Славы, увековечили память Героев, погибших при исполнении воинского долга — Андрея Соколовского и Александра Старчкова.
21 октября 2022  17:26
Дмитрий Азаров встретился с родными Героев России, погибших при исполнении воинского долга
659
Утверждено повышение выплат по соцконтракту и новые нормативы предоставления жилья при расселении в связи со строительством метро в Самаре
21 октября 2022  13:36
Утверждено повышение выплат по соцконтракту и новые нормативы предоставления жилья при расселении в связи со строительством метро в Самаре
4706
Самарский производитель пазлов ВЭЛТ стал «Экспортером года» в трех номинациях
21 октября 2022  12:22
Самарский производитель пазлов ВЭЛТ стал «Экспортером года» в трех номинациях
597
Дмитрий Азаров обсудил программу развития курорта «Сергиевские минеральные воды»
21 октября 2022  12:14
Дмитрий Азаров обсудил программу развития курорта «Сергиевские минеральные воды»
549
Весь список