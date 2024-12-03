18-летний житель Кинеля угнал машину, решив покататься

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В ноябре текущего года в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Кинельский» за помощью обратился местный житель 1983 года рождения. Мужчина сообщил, что ночью от его дома был угнан автомобиль ВАЗ 21102. Ущерб мужчина оценил в 150 000 рублей.

Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия. Произвели осмотр, осуществили подворный обход, изъяли необходимые улики.

При опросе потерпевшего полицейские выяснили, что вечером он оставил автомобиль рядом со своим домом, однако рано утром его не обнаружил.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что к хищению транспортного средства может быть причастен ранее судимый за аналогичное преступление 18-летний местный житель. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный полностью признал свою вину и пояснил, что увидел стоящий на улице отечественный автомобиль и решил покататься. Для этого он вскрыл транспортное средство, сломал замок зажигания и путем соединения проводов завел двигатель автомашины.

Следственным отделом МО МВД России «Кинельский» в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Транспортное средство возвращено законному владельцу.