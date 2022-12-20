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18-летний самарец покупал продукты на фальшивые деньги

20 декабря 2022 13:22
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Осужден 18-летний самарец, покупавший еду на фальшивые деньги

Он признан виновным в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации).

Следствием и судом установлено, что в 2021 году осужденный незаконно приобрел заведомо поддельные билеты Центрального банка Российской Федерации, на общую сумму в 35 тысяч, а затем сбыл их, расплатившись за приобретенные продукты питания.

Приговором суда местному жителю назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1, 5 года условно, с испытательным сроком на 1, 5 года, пишет СУ СК.

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