Я нашел ошибку
Главные новости:
Новый туристический объект возник в Самаре в конце октября 2021 года и занимает порядка 1 000 квадратных метров.
Стена Самарской ГРЭС войдет в программу пешеходной экскурсии по городскому стрит-арту
Александра Анащенко отметили за значимый вклад в развитие территорий Поволжья, поддержку бизнеса и общества в период пандемии.
Председателя Поволжского банка Сбербанка Александра Анащенко наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
АВТОВАЗ вернулся к работе 15 ноября
АВТОВАЗ вернулся к работе 15 ноября
94% жителей Самарской области продолжали работать в нерабочие дни
94% жителей Самарской области продолжали работать в нерабочие дни
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку и коньяк
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку и коньяк
Еще 1 789 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Еще 1 789 жителей Самарской области заболели коронавирусом
МКС успешно разминулась с космическим мусором
МКС успешно разминулась с космическим мусором
Самарский католический костел стал федеральным памятником культуры
Самарский католический костел стал федеральным памятником культуры
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.81
0.61
EUR 82.22
0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Школьники региона принимают участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»
Самарцев пригласили присоединиться к песенному флешмобу «Синий платочек»
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

17-летний тольяттинец задержан за кражу садового инструмента

15 ноября 2021 12:30
127
17-летний тольяттинец задержан за кражу садового инструмента

В начале ноября в полицию Тольятти обратился местный житель 1981 года рождения. Мужчина пояснил, что из подсобного помещения в подъезде дома, где он проживает, похищен принадлежащий ему садовый триммер. Материальный ущерб мужчина оценил в 5000 рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев произошедшего, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде дома. На видеозаписи видно, как двое молодых людей подошли к подсобному помещению, и один из них, сломав дверной замок, проник внутрь и похитил чужое имущество.

Полицейские проверили места возможного сбыта краденного и лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение краж.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого по месту жительства.

По данным полицейских, 17-ти летний молодой человек ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе опроса он пояснил полицейским, что похищенный триммер сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

В настоящее время садовый инструмент изъят и возвращен законному владельцу, сообщает облМВД.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 1 789 жителей Самарской области заболели коронавирусом
15 ноября 2021  13:38
Еще 1 789 жителей Самарской области заболели коронавирусом
83
в Самарской области стартует викторина «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
15 ноября 2021  11:10
В Самарской области стартует викторина «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
535
В Самарской области стартовало общественное голосование по выбору лауреатов акции
15 ноября 2021  10:22
В Самарской области стартовало общественное голосование по выбору лауреатов акции "Народное признание"
261
Еще 1 792 жителя Самарской области заболели коронавирусом
14 ноября 2021  13:33
Еще 1 792 жителя Самарской области заболели коронавирусом
685
В Самаре на следующей неделе распределят места в детских садах
14 ноября 2021  12:08
В Самаре на следующей неделе распределят места в детских садах
688
Весь список