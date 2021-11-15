17-летний тольяттинец задержан за кражу садового инструмента

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В начале ноября в полицию Тольятти обратился местный житель 1981 года рождения. Мужчина пояснил, что из подсобного помещения в подъезде дома, где он проживает, похищен принадлежащий ему садовый триммер. Материальный ущерб мужчина оценил в 5000 рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев произошедшего, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде дома. На видеозаписи видно, как двое молодых людей подошли к подсобному помещению, и один из них, сломав дверной замок, проник внутрь и похитил чужое имущество.

Полицейские проверили места возможного сбыта краденного и лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение краж.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого по месту жительства.

По данным полицейских, 17-ти летний молодой человек ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе опроса он пояснил полицейским, что похищенный триммер сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

В настоящее время садовый инструмент изъят и возвращен законному владельцу, сообщает облМВД.