150 тысяч рублей под предлогом проверки подлинности выманили мошенники у пенсионерки в Самаре

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Женщина 1948 года рождения, проживающая в Октябрьском районе областного центра, обратилась в полицию за помощью и пояснила, что стала жертвой мошенников

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Заявитель рассказала, что ей в вечернее время на телефон поступил звонок от якобы сотрудника правоохранительных органов, который сообщил о необходимости забрать и проверить имеющиеся у нее денежные средства на предмет подлинности.

Женщина сообщила злоумышленнику, где живет, после чего к ней пришли якобы сотрудники финансовой организации, передали договор о приеме денег для проверки купюр на подлинность и забрали 150 тысяч рублей – всю имеющуюся в доме наличность.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения.

Уважаемые граждане! Будьте более внимательными к своим сбережениям.