150 тысяч рублей под предлогом проверки подлинности выманили мошенники у пенсионерки в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости:
Городам и районам Самарской области вручают ключи от новых автобусов
Городам и районам Самарской области вручают ключи от новых автобусов
Самым большим безрассудством в студенчестве самарцы считают прогулы и ранние браки
Самым большим безрассудством в студенчестве самарцы считают прогулы и ранние браки
Установлена причастность трех безработных жителей Тольятти в деятельности террористической организации
Установлена причастность трех безработных жителей Тольятти в деятельности террористической организации
В Тольятти сотрудники Госавтоинспекции предотвратили трагедию
В Тольятти сотрудники Госавтоинспекции предотвратили трагедию
51% самарцев считают разницу в политических взглядах препятствием для начала отношений
51% самарцев считают разницу в политических взглядах препятствием для начала отношений
В Самарской области пройдет Стартап-тур фонда «Сколково»
В Самарской области пройдет Стартап-тур фонда «Сколково»
В Тольятти объявили сбор песен, сочиненных в честь города
В Тольятти объявили сбор песен, сочиненных в честь города
руководитель Тотального диктанта назвал причину неграмотности россиян
Руководитель Тотального диктанта назвал причину неграмотности россиян
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.54
0.66
EUR 100.19
0.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Историческом парке Самары прошел Полуфинал регионального этапа интеллектуальной Олимпиады «IQ ПФО» среди студентов
Работодатели и соискатели встретятся на ярмарке трудоустройства в Самарской области
Масленица в Этнопарке дружбы народов в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

150 тысяч рублей под предлогом проверки подлинности выманили мошенники у пенсионерки в Самаре

14 марта 2024 11:57
111
150 тысяч рублей под предлогом проверки подлинности выманили мошенники у пенсионерки в Самаре

Женщина 1948 года рождения, проживающая в Октябрьском районе областного центра, обратилась в полицию за помощью и пояснила, что стала жертвой мошенников

 Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Заявитель рассказала, что ей в вечернее время на телефон поступил звонок от якобы сотрудника правоохранительных органов, который сообщил о необходимости забрать и проверить имеющиеся у нее денежные средства на предмет подлинности.

Женщина сообщила злоумышленнику, где живет, после чего к ней пришли якобы сотрудники финансовой организации, передали договор о приеме денег для проверки купюр на подлинность и забрали 150 тысяч рублей – всю имеющуюся в доме наличность.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения.

Уважаемые граждане! Будьте более внимательными к своим сбережениям.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти ищут мошенника, обманувшего пенсионерку
14 марта 2024, 09:34
В Тольятти ищут мошенника, обманувшего пенсионерку
Информацию о разыскиваемом можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (8482) 93-47-02, 8(8482) 93-47-43,  или 102. Криминал
163
Владелица ИП из Самары "подарила" мошенникам более 3 млн рублей
12 марта 2024, 10:51
Владелица ИП из Самары "подарила" мошенникам более 3 млн рублей
Она решила купить курсы повышения квалификации для своих сотрудников. Криминал
503
доверчивый самарец стал жертвой знакомой
12 марта 2024, 10:26
Доверчивый самарец стал жертвой знакомой
Полицейским мужчина рассказал: знакомая несколько дней жила в его квартире. Криминал
408
В центре внимания
В Самарской области в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет более 500 мероприятий.
13 марта 2024  20:11
В Самаре обсудили подготовку к празднованию Дня Победы
521
Вместе с губернатором Дмитрием Азаровым оценили результаты совместной работы в 2023 году, обсудили наиболее актуальные вопросы, задачи и перспективы развития отрасли.
13 марта 2024  17:12
Во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого состоялось расширенное заседание коллегии минспорта СО
505
Губернатор Дмитрий Азаров примет участие в программе «Главная тема» 13 марта в 19:00
13 марта 2024  13:29
Губернатор Дмитрий Азаров примет участие в программе «Главная тема» 13 марта в 19:00
504
Сегодня в прямом эфире на вопросы ответит министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская
13 марта 2024  13:25
Сегодня в прямом эфире на вопросы ответит министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская
484
В Волжском районе в 2024 году по нацпроекту продолжат ремонт значимых региональных трасс
13 марта 2024  10:54
В Волжском районе в 2024 году по нацпроекту продолжат ремонт значимых региональных трасс
315
Весь список