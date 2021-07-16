В регионе за года отразили более 10 млн компьютерных атак на информсистемы органов власти

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В Самарской области ежедневно специалисты Регионального Центра Кибербезопасности ГБУ СО «Цифровой регион» успешно предупреждают и ликвидируют последствия компьютерных атак на информационные системы и ресурсы региона.

Так, за шесть месяцев 2021 года было зафиксировано более 10 млн компьютерных атак, из них более 5 млн имели высокий уровень критичности. Все события были успешно проанализированы. В среднем, в Самарской области ежедневно фиксируют до 80 тысяч событий информационной безопасности на информационные системы и ресурсы органов власти региона

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах госуправления включено в число приоритетных целей государственной политики страны, а также входит в число первостепенных задач федерального проекта «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

По словам вице-губернатора Самарской области – руководителя департамента информационных технологий и связи Константина Преснякова, защита данных, их сохранность – это сегодня одно из важнейших направлений в сфере информационной безопасности:

- «На сегодняшний день одной из главных задач программы «Информационная безопасность» национального проекта «Цифровая экономика» является обеспечение устойчивости и безопасности информационной инфраструктуры, а также создание эффективной системы защиты прав и законных интересов личности, бизнеса и государства от киберугроз. Информационная безопасность и противодействие киберугрозам являются одними из ключевых элементов стратегии развития большинства крупных компаний на ближайшие годы», - подчеркнул Константин Пресняков.

Штатная численность сотрудников регионального центра кибербезопасности (структурное подразделение ГБУ СО «Цифровой регион») составляет 13 человек, из которых восемь сотрудников обеспечивают мониторинг информационной безопасности в круглосуточном режиме. Региональный центр кибербезопасности имеет необходимые средства, предназначенные для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты, для реализации функций в своей зоне ответственности.

Фото: пресс-служба облправительства