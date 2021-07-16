В регионе за года отразили более 10 млн компьютерных атак на информсистемы органов власти

Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров поручил ужесточить борьбу с браконьерством в лесах и на водоемах региона.
Дмитрий Азаров провел заседание общественного совета по экологической безопасности региона
Она выполнила свою задачу. Кроме того, в городе наблюдается улучшение ситуации с коронавирусом и хорошая динамика по вакцинации.
Собянин отменил систему обязательных QR-кодов в Москве
В настоящее время выполняется сборка каркаса.
В селе Светлый ключ Красноярского района возводится новый ФАП
Вместительный шоу-рум площадью 792 кв. м позволяет экспонировать полный модельный ряд автомобилей LADA.
В Нур-Султане открылся новый дилерский центр LADA
15-16 июля в ходе организованных мероприятий более 35 представителей регионов будут делиться лучшими практиками развития технологических проектов.
Технопарк «Жигулевская долина» принимает выездную Школу регоператоров «Сколково»
Это не просто государственные атрибуты, это культурная ценность и гордость самарцев.
17 июля День самарской символики: герб, флаг и гимн – это отличительные знаки нашего региона от других субъектов
Финансовые услуги Гарантийного фонда – одна из наиболее популярных мер поддержки предпринимателей.
Региональный гарантийный фонд помог предпринимателям привлечь 1,2 млрд рублей
В связи с производством работ﻿ по техническому перевооружению теплотрассы.
По улице Степана Разина в Самаре временно ограничат движение транспорта
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.17
-0.05
EUR 87.57
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
ЭкоСтройРесурс: Сдай макулатуру – помоги семьям с паллиативными детьми
Сотрудники УИС Самарской области приняли участие в патриотическом слете «ПОБЕДА»
16 июля в самарском зоопарке отметят "Всемирный день змей"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

В регионе за года отразили более 10 млн компьютерных атак на информсистемы органов власти

16 июля 2021 16:06
159
За шесть месяцев 2021 года было зафиксировано более 10 млн компьютерных атак, из них более 5 млн имели высокий уровень критичности.

В Самарской области ежедневно специалисты Регионального Центра Кибербезопасности ГБУ СО «Цифровой регион» успешно предупреждают и ликвидируют последствия компьютерных атак на информационные системы и ресурсы региона.

Так, за шесть месяцев 2021 года было зафиксировано более 10 млн компьютерных атак, из них более 5 млн имели высокий уровень критичности. Все события были успешно проанализированы. В среднем, в Самарской области ежедневно фиксируют до 80 тысяч событий информационной безопасности на информационные системы и ресурсы органов власти региона

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах госуправления включено в число приоритетных целей государственной политики страны, а также входит в число первостепенных задач федерального проекта «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

По словам вице-губернатора Самарской области – руководителя департамента информационных технологий и связи Константина Преснякова, защита данных, их сохранность – это сегодня одно из важнейших направлений в сфере информационной безопасности:

- «На сегодняшний день одной из главных задач программы «Информационная безопасность» национального проекта «Цифровая экономика» является обеспечение устойчивости и безопасности информационной инфраструктуры, а также создание эффективной системы защиты прав и законных интересов личности, бизнеса и государства от киберугроз. Информационная безопасность и противодействие киберугрозам являются одними из ключевых элементов стратегии развития большинства крупных компаний на ближайшие годы», - подчеркнул Константин Пресняков.

Штатная численность сотрудников регионального центра кибербезопасности (структурное подразделение ГБУ СО «Цифровой регион») составляет 13 человек, из которых восемь сотрудников обеспечивают мониторинг информационной безопасности в круглосуточном режиме. Региональный центр кибербезопасности имеет необходимые средства, предназначенные для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты, для реализации функций в своей зоне ответственности.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

Теги: компьютерные атаки самарская область успешно отразили

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В регионе представили главный документ, с которым партия пойдет на осенние выборы в Госдуму РФ и Самарскую губернскую думу.
15 июля 2021, 21:06
Принята народная программа партии "Единая Россия" в Самарской области
В регионе представили главный документ, с которым партия пойдет на осенние выборы в Госдуму РФ и Самарскую губернскую думу. Политика
578
На сегодняшний день на объекте выполнено порядка 40% укладки нижнего выравнивающего слоя, продолжаются работы по расширению, укладке песчано-щебеночного основания.
15 июля 2021, 17:50
БКД: в СО отремонтируют дорогу особой социальной значимости "Урал – Красный Яр – Городцовка"
На сегодняшний день на объекте выполнено порядка 40% укладки нижнего выравнивающего слоя, продолжаются работы по расширению, укладке песчано-щебеночного... Благоустройство
470
Участники онлайн-встречи договорились организовать дополнительные форсайт-сессии по темам MICE-туризма и промышленного туризма.
15 июля 2021, 14:17
Западный Казахстан и Самарская область договорились о сотрудничестве в сфере туризма
Участники онлайн-встречи договорились организовать дополнительные форсайт-сессии по темам MICE-туризма и промышленного туризма. Туризм
715
В центре внимания
Дмитрий Азаров поручил ужесточить борьбу с браконьерством в лесах и на водоемах региона.
16 июля 2021  18:37
Дмитрий Азаров провел заседание общественного совета по экологической безопасности региона
40
Оранжевый уровень опасности объявлен в Самарской области
16 июля 2021  13:40
Оранжевый уровень опасности объявлен в Самарской области
231
Виктор Полянский: «При такой конкуренции избирательным комиссиям и наблюдателям придется работать в напряженных условиях»
16 июля 2021  11:56
Виктор Полянский: «При такой конкуренции избирательным комиссиям и наблюдателям придется работать в напряженных условиях»
540
Дмитрий Азаров возглавил общеобластной список кандидатов
16 июля 2021  11:33
Дмитрий Азаров возглавил общеобластной список кандидатов "Единой России" на выборы в Самарскую губернскую думу
331
В Самаре с 22 июля ограничат движение по улице Авроры
16 июля 2021  11:29
В Самаре с 22 июля ограничат движение по улице Авроры
258
Весь список