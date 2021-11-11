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Тарифы на домашний интернет, телевидение и другие услуги проводной связи могут вырасти

11 ноября 2021 23:50
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Свидетельствуют подсчеты агентства TelecomDaily по результатам опроса топ-менеджеров крупных компаний связи.

В 2022 году практически все услуги связи в России (в первую очередь фиксированный доступ в интернет и платное ТВ) могут подорожать примерно на 10%, подсчитало агентство TelecomDaily, опросив этой осенью топ-менеджеров крупных компаний, передают "Известия".

Расчеты не касаются мобильной связи, оговаривается в исследовании. Помимо инфляции, грядущий рост цен объясняется необходимостью исполнять требования «закона Яровой» по хранению интернет-трафика абонентов, а также предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам, отмечает глава TelecomDaily Денис Кусков.

"На рынок давит и рост цен на телекоммуникационное оборудование, закупаемое за границей: ранее он был связан с увеличением курса доллара и евро, а теперь с глобальным дефицитом комплектующих. Из-за пандемии нарушились логистические цепочки, а также периодически останавливаются предприятия по их выпуску — те же проблемы касаются и пользовательской электроники: смартфонов, планшетов, компьютеров", — указывает эксперт.

Как говорится в исследовании, 78% респондентов заявили о готовности поднять в 2022 году тарифы. При этом 48% опрошенных не исключают увеличения цен на 10% и больше. О возможном росте тарифов на более «вегетарианские» 3–9% заявили в 32% компаний.

Однако для абонентов есть и хорошие новости — тарифы на домашний интернет и ТВ будут расти медленнее, чем в 2020 и 2021 годах: тогда ежегодно операторы увеличивали их на 12–15%, говорится в материалах TelecomDaily.

 

Фото:  pixabay

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