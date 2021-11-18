Средняя скорость мобильного интернета в России в ноябре снизилась впервые за 10 лет

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Средняя скорость мобильного интернета в РФ впервые с момента запуска сетей LTE в России снизилась до 21,7 Мб/сек в ноябре 2021 года по сравнению с 24,3 Мб/сек годом ранее, передает ТАСС.

"TelecomDaily впервые зафиксировало небольшое снижение средней скорости мобильной передачи данных в сетях LTE - с момента их запуска в России в 2011-2012 годах. Так, в ноябре 2020 года, по данным агентства, средняя скорость мобильного интернета в сетях большой четверки (МТС, "Мегафон", "Вымпелком", Tele2) составляла 24,3 Мб/сек, в ноябре 2021 года данный показатель снизился до 21,7 Мб/ сек", - говорится в исследовании агентства TelecomDaily.

По мнению экспертов, снижение скорости мобильного интернета связано с ростом трафика и увеличением нагрузки на сети. Объем трафика в мобильных сетях со второго квартала 2020 года по второй квартал 2021 года вырос на 30%, за два года - более чем на 110%.

Лидером по скорости мобильного интернета в ноябре назван "Мегафон" с 33,7 Мб/сек. Второе место занял МТС со скоростью 19,6 Мб/сек, третье - "Вымпелком" (19,0 Мб/сек), четвертое - Tele2 с 14,6 Мб/сек.

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