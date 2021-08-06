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Сегодня исполнилось 30 лет с момента создания первого сайта в интернете

6 августа 2021 14:46
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Он все еще доступен.

6 августа 1991 года Тим Бернерс-Ли опубликовал первый сайт в интернете, передает iphones.ru со ссылкой на Reddit.

Он был написан на HTML и размещался на сервере, созданном на базе компьютера NeXT в ЦЕРНе. Эту компанию Стив Джобс основал после увольнения из Apple, затем Apple её выкупила.

Первый сайт в мире и первый сервер находится по адресу info.cern.ch. Он также был первым каталогом сайтов, которым люди пользовались до появления поисковых систем.

Первая страница размещается по адресу info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html. Здесь пользователи интернета могли узнать технические детали для создания собственного сервера.

Сегодня в интернете существует примерно 1,7 млрд сайтов. 

 

Фото:   iphones.ru

Теги: интернет первый сайт

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