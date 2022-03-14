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Самарский опыт поддержки IT-сферы распространяется на всю страну

14 марта 2022 17:35
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Несмотря на санкции, введенные в отношении России, будет продолжаться и реализация нацпрограммы «Цифровая экономика».

IT-специалисты могут рассчитывать на поддержку государства. Владимир Путин подписал Указ о мерах по ускоренному развитию отрасли информационных технологий. Сегодня IT-сфера – одна из самых востребованных, сложные экономические условия не должны помешать развитию информационных технологий. Тем более, что в условиях санкций в отношении России IT-специалисты становятся наиболее востребованы.

Дополнительные федеральные меры поддержки IT-отрасли, в том числе, предусматривают освобождение от уплаты налога на прибыль в течение трех лет и иные налоговые льготы, кредиты по сниженной ставке (не более 3%), отсрочку молодых специалистов от призыва в армию, а также льготную ипотеку для сотрудников компаний.

«То, что мы уже делаем на территории Самарской области в части предоставления льготных условий по ипотеке для специалистов IT, сегодня масштабируется по всей стране. Наш опыт оказался востребован», – отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. 

В Самарской области, по инициативе губернатора, программа по поддержке молодых IT-специалистов работает уже два года. Сотрудники IT-компаний могут рассчитывать на компенсацию 50% от уплаченных процентов по ипотечному кредиту.

Развивается и необходимая инфраструктура для комфортной жизни айтишников: идет строительство IT-парка в Самаре в районе Московского шоссе, рассматривается площадка для возведения межвузовского кампуса около стадиона «Солидарность Арена». Самарская область является инициатором отраслевых форумов и фестивалей. Крупнейший форум разработчиков «404 fest», например, проводится в Самаре.

Несмотря на санкции, введенные в отношении России, будет продолжаться и реализация нацпрограммы «Цифровая экономика».

«Сейчас необходимо провести комплексный экспресс-анализ рисков недостижения показателей нацпрограммы «Цифровая экономика» и адаптировать ее под текущую экономическую ситуацию. Главная задача – выполнять все взятые на себя социальные обязательства по подключению малых населенных пунктов к интернету, продолжать подготовку специалистов для отрасли, обеспечивать безопасность данных граждан и ускорять переход организаций на отечественное ПО», – сказал заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. 

До конца марта Минцифры представит результаты анализа, а также разработает меры, которые позволят минимизировать риски невыполнения нацпрограммы «Цифровая экономика». Сейчас в качестве первых решений озвучены переход государственных информсистем на отечественный софт и обеспечение госорганов доступом к гособлаку.

 

Фото:   соцсети

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