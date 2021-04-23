Самарских разработчиков приглашают к участию в хакатонах по искусственному интеллекту

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До 2024 года в России планируется проведение более 100 хакатонов по искусственному интеллекту среди разработчиков. По словам заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, общее количество участников может составить более 20 тысяч.

Хакатон по искусственному интеллекту — это форум-марафон для программистов, во время которого они решают какую-либо проблему за счет технологий искусственного интеллекта. На выполнение задачи дается ограниченное время. По итогам конкурса отбираются и награждаются команды, которые смогли разработать наиболее качественное решение.

Разработанный на хакатоне продукт должен сделать жизнь людей проще, удобнее и лучше с помощью искусственного интеллекта.

Все хакатоны пройдут в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект». Таким образом организаторы решают задачу по продвижению искусственного интеллекта, а также вовлекают ИТ-разработчиков в развитие этой технологии в России.

Самара имеет опыт проведения хакатона на площадке «Точки Кипения» Самарского университета. В прошлом году возможности использования больших данных для решения различных задач исследовали 88 человек.

«До 2024 года хакатоны пройдут во многих субъектах Российской Федерации. Также федеральным проектом «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика» предусмотрено проведение соревнований окружного и международного уровней. Всего более 100 мероприятий. Финансирование на их проведение составит около 850 млн руб., будут привлекаться также внебюджетные источники», – отметил заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

В этом году самарским центром коллаборации специалистов в сфере IT и властных структур снова станет «Точка Кипения» Самарского университета.