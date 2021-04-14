На радиотелевизионных передающих станциях Самарской области пройдет плановая профилактика оборудования

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С 19 по 21 апреля на мощных радиотелевизионных передающих станциях Самарской области пройдет плановая профилактика телерадиопередающего оборудования. По информации филиала «РТРС» «Самарский ОРТПЦ», в этот период возможны кратковременные остановки трансляции 20 цифровых эфирных телеканалов, аналоговых телеканалов и FM – радиостанций. Время отключений согласовано с редакциями теле- и радиоканалов.

В Самаре, Сызрани, Сергиевске, Большой Глушице, Жигулевске, Тольятти в ночь на понедельник 19 апреля с 02:00 до 11:00 (московское время) запланирована профилактика на передающем оборудовании с перерывами в вещании 20 цифровых эфирных телеканалов, до 16:00 (московское время) – профилактика оборудования аналоговых телеканалов и FM-радиостанций.

20, 21 апреля с 02:00 до 15:00 (московское время) - пройдут профилактические работы на аналоговых телеканалах и радиостанциях.

В апреле профилактика передающего оборудования запланирована и на маломощных радиотелевизионных передающих станциях области.

Подробный график проведения профилактических работ размещен на сайте смотрицифру.рф в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя, а также в мобильном приложении «Телегид», во вкладке «Вещание».