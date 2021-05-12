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Минцифры России приглашает российские ИТ-стартапы к участию в программе акселерации

12 мая 2021 12:45
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Минцифры России приглашает российские ИТ-стартапы к участию в программе акселерации

Минцифры России совместно с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) запускает программу акселерации для российских технологических компаний. К участию приглашаются разработчики решений в сфере новых коммуникационных интернет-технологий: рекомендательных, игровых, видео-, аудиосервисов, мессенджеров и других продуктов.

Задача акселератора — развить компетенции технологических предпринимателей, масштабировать проекты от первых продаж до кратного увеличения выручки и повысить их инвестиционную привлекательность. Программа состоит из нескольких тематических блоков: создание продукта, маркетинг, организация продаж, экономика, управление командой, навыки презентации. Наставники и эксперты в течение нескольких месяцев будут работать с предпринимателями в форматах ежедневных тренингов, мастер-классов и индивидуальных консультаций.

Прием заявок на участие в акселераторе проходит на сайте Фонда развития интернет-инициатив и продлится до 10 июня, старт программы запланирован на 22 июля. Следующий набор участников пройдет осенью текущего года.

«Мы рассчитываем, что акселератор станет трамплином для развития российских ИТ-стартапов. Минцифры полностью субсидирует программу — предприниматели, прошедшие конкурсный отбор, смогут принять в ней участие безвозмездно. При этом интеллектуальные права на продукты останутся у разработчиков. Планируется, что до 2024 года выпускниками программы станут более 400 компаний», — рассказал замглавы Минцифры России Максим Паршин.

«Программа ФРИИ позволит предпринимателям найти новые точки роста и расшить узкие места, доработать продукт и построить системную работу по развитию бизнеса. Акселерацию ФРИИ за время её существования прошли свыше 1 тыс. стартапов, что позволило нашей команде накопить всю необходимую экспертизу для выращивания устойчивых инновационных компаний с экспортным потенциалом роста», — отметил директор ФРИИ Кирилл Варламов.

Теги: IT ИТ-стартапы Минцифры

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