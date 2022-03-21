Минцифры: подготовлен порядок предоставления сотрудникам IT-компаний отсрочки от армии

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Минцифры РФ подготовило проект постановления, регламентирующий порядок предоставления сотрудникам IT-компаний отсрочки от армии, передает ТАСС.

"Планируется, что отсрочка будет распространяться только на аккредитованные компании, но, если IT-компания входит в список системно значимых, то такая мера поддержки будет распространяться на всех ее сотрудников. Минцифры также предлагает сформировать перечень специальностей в вузах, выпускники которых смогут получить отсрочку от армии. Если в течение года выпускник устраивается на работу в аккредитованную IT-компанию, он сможет претендовать на такую меру", - сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, слова которого приводятся в сообщении министерства.

Минцифры планирует вести реестр всех срочников, которые получили соответствующие освобождения.

Минцифры предлагает распространять льготы для IT-компаний на производителей телеком-оборудования и программно-аппаратных комплексов. "Планируется, что на льготы смогут претендовать все аккредитованные IT-компании вне зависимости от численности сотрудников", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Минцифры сообщили, что в ближайшее время будет опубликован проект постановления о критериях предоставления льготной ипотеки сотрудникам IT-компаний.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС