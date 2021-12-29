К широкополосному интернету подключили все социально значимые объекты России

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Поручение президента РФ о подключении социально значимых объектов к широкополосному интернету (ШПД) полностью выполнено, к нему подключены все социально значимые объекты РФ, передает ТАСС.

"Есть поручение президента, когда все социально значимые объекты в этом году уже - в конце стоит срок (исполнения поручения - прим. ТАСС), и мы уже подвели итоги - в декабре более 75 тыс. таких объектов, как ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты - прим. ТАСС), медицинские учреждения, школы, больницы, отделения полиции, МЧС, подключены к интернету. Это именно те, которые не были еще не подключены на момент поручения. То есть поручение выполнено полностью, это значит, что интернет широкополосный пришел во все учреждения, которые являются социально значимыми", - сказал в среду заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала "Россия-24".

Чернышенко подчеркнул необходимость распространения ШПД по всей стране, "включая Арктику, северные широты, Командорские острова, и другие удаленные участки, и даже в населенных пунктах, где население меньше 200 человек".

Устранение цифрового неравенства и обеспечение к 2030 году интернетом населения на всей территории России является одним из приоритетных направлений национального проекта "Цифровая экономика". Проект инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС