Из Windows 11 исчезла важная функция

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Очередная версия операционной системы Microsoft не только принесла новые функции, но и лишилась привычных возможностей. О проблемах в работе с панелью задач сообщает Windows Latest.

К спорному решению о невозможности использования панели задач нигде, кроме как внизу экрана, прибавилось и удаление популярной функции. В Windows 11 нельзя перетаскивать ярлыки приложений для закрепления их в рабочей среде. Кроме того, операционная система потеряла возможность перемещения файла через ярлык приложения, которая в Windows 10 позволяет быстро открывать нужный объект.

Пользователям предварительной версии новой ОС такие нововведения не понравилось. В Microsoft подтвердили, что функции отключены, но пообещали прислушаться к мнению комьюнити.

Windows 11 представлена в июне 2021 года, получив заметные изменения в интерфейсе. Ожидается, что распространение новой операционной системы начнется уже осенью, пишет РИА Новости.