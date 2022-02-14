Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров провел еженедельное оперативное совещание.
Губернатор поставил задачу подключить к высокоскоростному Интернету малые населенные пункты региона до начала 2024 года
Дмитрий Азаров провел заседание оперштаба СО.
В сферах здравоохранения, образования, услуг и ЖКХ в регионе отмечается рост заболеваемости COVID-19
От муниципалитетов потребовали навести порядок во дворах и на улицах до новых снегопадов.
Очистка кровель и устранение последствий сильных снегопадов стали центральными темами на совещании в облправительстве
Просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог.
Где ночью запланирован вывоз снега в Самаре
Азаров назвал тенденцию обнадеживающей, но ослаблять ограничения пока рано. Все введённые ранее ограничения для школьников сохраняются до конца февраля.
Оперштаб СО: отмечается снижение заболевания среди детей и подростков
Голы: Дрейер - три мяча, Ин Бом, Зотов.
"Крылья Советов" проиграли "Рубину" – 0:5
Остальные участники группировки получили от пяти до 13 лет колонии.
Суд Екатеринбурга приговорил лидера хакерской группировки Lurk к 14 годам колонии строгого режима
На сегодняшний день на учете в исправительных учреждениях Самарской области состоит более двух тысяч осужденных, имеющих вирус иммунодефицита человека.
В УФСИН СО состоялась встреча с представителями благотворительного фонда «Вектор жизни»
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.58
1.59
EUR 86.85
1.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Зимний Грушинский фестиваль-2022 состоится в Самаре
Дан старт окружному этапу фестиваля «Театральное Приволжье»
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Губернатор поставил задачу подключить к высокоскоростному Интернету малые населенные пункты региона до начала 2024 года

14 февраля 2022 20:02
66
Дмитрий Азаров провел еженедельное оперативное совещание.

В понедельник, 14 февраля, Дмитрий Азаров провел еженедельное оперативное совещание. В режиме видеоконференции участие в нем приняли руководители органов исполнительной власти и контрольно-надзорных органов региона, главы муниципальных образований. В рамках повестки обсудили план работы департамента информационных технологий и связи Самарской области на 2022.   

Как сообщил заместитель председателя Правительства Самарской области - руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков, в текущем году в рамках реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» в Самарской области будет подключено к высокоскоростному Интернету 18 населенных пунктов, в которых проживает от 100 до 500 человек. Еще 12 населенных пунктов с численностью от 500 до 1000 человек будут обеспечены доступом в Интернет с участием региональных субсидий.

«В 2021 году было подключено к высокоскоростному Интернету 352 социально значимых объекта.  Общее количество на территории Самарской области составило 1133 социально значимых объекта, среди которых школы, администрации муниципальных образований, участки полиции, фельдшерско-акушерские пункты», - доложил Константин Пресняков.

Действие программы «Устранение цифрового неравенства 2.0», в реализации которой Самарская область выступила в качестве пилотного региона, рассчитано до 2030 года. Это позволит обеспечить качественной связью и высокоскоростным интернетом все населенные пункты численностью от 100 до 500 человек.

Дмитрий Азаров поручил ускорить выполнение задачи и обеспечить доступом к высокоскоростному Интернету все населенные пункты региона в более сжатые сроки.

«При нашем уровне готовности мы можем, работая опережающими темпами, ускорить решение этой задачи. Нужно завершить эти работы до 1 января 2024 года», – поставил задачу Губернатор.

Отдельно на оперативном совещании рассмотрели проект «Карта жителя Самарской области», который был запущен в эксплуатацию во второй половине 2021 года. В текущем году планируется развивать проект. Так, например, жители региона смогут с помощью карты получить ряд медицинских услуг. Уже сейчас «Карту жителя» можно использовать как полис ОМС, в текущем году совместно с министерством здравоохранения также будет разработан и внедрен сервис «Электронный рецепт».

Помимо этого, на портале «Карты жителя» будет проведена работа по развитию сервисов в сфере культуры, туризма, спорта, в частности, появится возможность оплаты экскурсий. С помощью карты можно будет пройти регистрацию на спортивные мероприятия. В перспективе «Карта жителя Самарской области» должна также стать единой площадкой записи на прием в МФЦ.

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дмитрий Азаров провел заседание межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства.
10 февраля 2022, 20:03
В 2021 году в Самарской области более тысячи семей избавились от статуса «обманутых дольщиков» 
Дмитрий Азаров провел заседание межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства. Экономика
1208
Среди награждаемых — кандидаты и доктора наук, преподаватели и сотрудники лабораторий ведущих вузов региона.
08 февраля 2022, 20:14
В День науки Дмитрий Азаров вручил губернские премии самарским ученым
Среди награждаемых — кандидаты и доктора наук, преподаватели и сотрудники лабораторий ведущих вузов региона. Политика
952
В регионе циркулируют грипп, парагрипп, аденовирусные инфекции, штаммы дельта и омикрон.
07 февраля 2022, 20:39
Дмитрий Азаров поручил проверить готовность системы здравоохранения региона к электронному оформлению больничных
В регионе циркулируют грипп, парагрипп, аденовирусные инфекции, штаммы дельта и омикрон. Политика
1489
В центре внимания
Дмитрий Азаров провел еженедельное оперативное совещание.
14 февраля 2022  20:02
Губернатор поставил задачу подключить к высокоскоростному Интернету малые населенные пункты региона до начала 2024 года
53
 Еще 3 233 жителей Самарской области заболели коронавирусом
14 февраля 2022  13:43
 Еще 3 233 жителей Самарской области заболели коронавирусом
237
Самарский бизнес выпустил облигации на сумму более 4,4 млрд рублей
14 февраля 2022  12:59
Самарский бизнес выпустил облигации на сумму более 4,4 млрд рублей
253
За время проведения транспортной акции Картой жителя Самарской области оплачено более 78 тыс. поездок
14 февраля 2022  12:27
За время проведения транспортной акции Картой жителя Самарской области оплачено более 78 тыс. поездок
340
Расчистка территорий Самары от снега ведётся в непрерывном режиме
12 февраля 2022  13:35
Расчистка территорий Самары от снега ведётся в непрерывном режиме
796
Весь список