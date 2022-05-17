Глава Минцифры Максут Шадаев заявил об отсутствии планов по закрытию YouTube

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Глава Минцифры Максут Шадаев заявил об отсутствии планов по закрытию видеохостинга YouTube, передает ТАСС.

"Мы не планируем закрытие YouTube. Прежде всего, когда мы что-то ограничиваем, мы должны четко понимать, что наши пользователи не страдают", - сказал Шадаев в рамках федерального просветительского марафона "Новые горизонты".

Он отметил, что в настоящий момент стоит задача создания российского конкурентоспособного аналога, который станет равноценным конкурентом YouTube. "Закрытие - это крайняя мера, и к этому моменту у нас должна быть своя, в моем понимании, конкурентоспособная альтернатива", - заключил министр.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС