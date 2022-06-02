Роскомнадзор прокомментировал информацию о проблемах с подключением к VPN-сервисам

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Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы на территории РФ VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство. Об этом сообщили в четверг в Роскомнадзоре в ответ на запрос ТАСС.

"Согласно закону "О связи", средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство", - рассказали в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российские пользователи испытывают проблемы с подключением к сервисам Proton VPN и NordVPN.

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования создан на базе подведомственного Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр" для реализации "закона об устойчивом Рунете", который вступил в силу в ноябре 2019 года.

Фото: pexels