Президент Путин призвал соблюдать "золотую середину" в регулировании интернета

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Необходимо соблюсти "золотую середину" в вопросах регулирования интернета, не подавляя свободу, но защищая общество от возможных негативных проявлений, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Конечно, это огромная проблема для всего мира и для нас тоже. Отсюда и требование "приземления" этих платформ, чтобы они открывали здесь свои представительства, чтобы подчинялись национальному законодательству. Что касается того, чтобы уйти от обезличенности в интернете, - то это тоже обсуждается и у нас в обществе, и во всем мире. Но интернет - это часть нашей жизни, он становится все большей и большей частью нашей жизни. Все, что происходит в интернете, должно подчиняться общим правилам человеческого бытия и моральным и юридическим правилам", - сказал он на ежегодной большой пресс-конференции.

По его словам, "здесь нужно только одно - соблюсти золотую середину, как во многих других вещах". "Не подавлять свободу выражения и распространения информации в том же интернете, но в то же время защищать общество от возможных негативных проявлений", - сказал Путин, отвечая на вопрос, планируется ли введение регистрации в социальных сетях по паспорту.

"Надеюсь, что такая золотая будет найдена", - заключил президент.

Фото: AP Photo / Alexander Zemlianichenko / РИА Новости