Жители Тольятти собрали более тысячи СберКотов

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Сбер в Тольятти продолжает дарить своим клиентам фигурки СберКотов – милых маленьких помощников. За первые 10 дней акции их обладателями стало уже больше тысячи человек.

Всего фигурок семь и каждая представляет популярные продукты Сбера: вклады, кредиты, пластиковые карты, сервис доставки, СберМобайл, СберЗдоровье, и Okko. У каждого СберКота есть свой персональный QR-код, отсканировав который, можно получить скидку на подключение одного из продуктов экосистемы Сбера и узнать о том, как правильно вкладывать и распоряжаться деньгами.

Акция стартовала во всех офисах Сбера в Тольятти. Чтобы получить игрушку, достаточно прийти в офис банка и оформить дебетовую или кредитную карту, вклад или кредит, подписку на Okko или СберПрайм, сим-карту СберМобайл или воспользоваться услугами СберЛогистики. Полный список продуктов и услуг, участвующих в акции, смотрите в правилах акции.

Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк:

«Офисы Сбера в Тольятти в феврале превратились в популярное место встречи: за СберКотами сюда приходят семьями. Дело в том, что за каждый подключенный акционный продукт клиенту дарят по одному СберКоту. Таким образом, тольяттинцы могут собрать полную коллекцию фигурок».

Кстати, у СберКота есть официальная группа Вконтакте. Подписчикам здесь рассказывают о финансовой грамотности, дают полезные советы и раздают бесплатные стикеры.