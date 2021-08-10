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Жители Самарской области стали чаще пользоваться СберБанк Онлайн

10 августа 2021 09:50
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Жители Самарской области стали чаще пользоваться СберБанк Онлайн

По итогам первого полугодия 2021 года Сбербанк фиксирует рост количества транзакций, проведенных жителями Самарской области через СберБанк Онлайн. Так, прирост количества платежей в интернет-банке составил около 20% относительно аналогичного периода прошлого года, в мобильном приложении СберБанк Онлайн — около 30 %. 

- Сервис Сбербанк Онлайн предоставляет клиенту возможность выбирать подходящий способ платежа или перевода, подключать сервисы экосистемы Сбера и, с недавних пор, передавать показания счетчиков за услуги газоснабжения и водоснабжения.  Кроме того, в прошлом году в СберБанк Онлайн появилось семейство виртуальных ассистентов Салют. С помощью голоса пользователи приложения могут не только узнавать актуальный курс валют, но и проводить различные операции с валютой, - Сергей Тютин, Управляющий Самарским отделением ПАО Сбербанк

Также напомним, что в одном из последних обновлений мобильного приложения СберБанк Онлайн появилась возможность добавить в Apple Pay и SberPay карты «Мир». Теперь неважно, какая операционная система у пользователя на телефоне — в любом случае носить с собой пластиковую карту уже необязательно. Клиенты Сбера могут расплачиваться телефоном в магазинах и транспорте, прикладывать его к банкомату, чтобы снять наличные. А также платить в приложениях и интернет-магазинах, не вводя данные карты каждый раз.

 

Теги: сбер СберБанк Онлайн

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