Жители Поволжья выбирают Сбербанк для рефинансирования кредитов

В 2020 году в Поволжском банке Сбербанка было рефинансировано 30 437 потребительских кредитов общей суммой более чем 12 млрд рублей. Средний чек займа составил 400 тыс. рублей.
Активный рост интереса у населения к этому банковскому продукту начался в июне. В результате во втором полугодии Поволжский банк Сбербанка рефинансировал две трети кредитов от их общегодового объема.
Активнее других в минувшем году перекредитовывались жители Самарской, Саратовской, Оренбургской и Волгоградской областей. При этом в Сбербанк обращались как его действующие клиенты, так и те, кто пожелал снизить ставку по кредиту, взятому в другой финансовой организации.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:
«Онлайн-рефинансирование в Сбербанке - простая и понятная процедура. Банк одобряет кредит и переводит деньги на счет клиента, после чего тот перечисляет их другому кредитному учреждению, чтобы погасить предыдущие долги. Для этого не нужно ходить по разным инстанциям и собирать документы. Вся процедура занимает несколько минут».
Превратить несколько кредитов в один, уменьшив платежи и ставку клиенты Сбербанка могут без справок при оформлении через СберБанк Онлайн. Более подробная информация о рефинансировании ипотеки, авто- и потребительских кредитов, а также кредитных карт размещена на сайте банка.
Фото: ru.freepik.com
Сегодня день рождения отмечает советник Губернатора Самарской области, генеральный директор АНО «Институт регионального развития» - управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» Ольга Михеева.
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