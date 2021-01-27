Жители Поволжья выбирают Сбербанк для рефинансирования кредитов

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В 2020 году в Поволжском банке Сбербанка было рефинансировано 30 437 потребительских кредитов общей суммой более чем 12 млрд рублей. Средний чек займа составил 400 тыс. рублей.

Активный рост интереса у населения к этому банковскому продукту начался в июне. В результате во втором полугодии Поволжский банк Сбербанка рефинансировал две трети кредитов от их общегодового объема.

Активнее других в минувшем году перекредитовывались жители Самарской, Саратовской, Оренбургской и Волгоградской областей. При этом в Сбербанк обращались как его действующие клиенты, так и те, кто пожелал снизить ставку по кредиту, взятому в другой финансовой организации.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Онлайн-рефинансирование в Сбербанке - простая и понятная процедура. Банк одобряет кредит и переводит деньги на счет клиента, после чего тот перечисляет их другому кредитному учреждению, чтобы погасить предыдущие долги. Для этого не нужно ходить по разным инстанциям и собирать документы. Вся процедура занимает несколько минут».

Превратить несколько кредитов в один, уменьшив платежи и ставку клиенты Сбербанка могут без справок при оформлении через СберБанк Онлайн. Более подробная информация о рефинансировании ипотеки, авто- и потребительских кредитов, а также кредитных карт размещена на сайте банка.

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