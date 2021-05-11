Жители Поволжья могут застраховаться от клеща во всех отделениях СберБанка

Я нашел ошибку
Главные новости:
Главы регионов обсудили вопросы развития и взаимодействия в рамках Научно-образовательного центра «Инженерия будущего».
Дмитрий Азаров и Алексей Русских обсудили сотрудничество между Самарской и Ульяновской областями
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа.
В Самарской области установлен запрет на пребывание граждан в лесах!
Утвержден отчет регионального Территориального фонда обязательного медицинского страхования. 
Виктор Кудряшов провёл очередное заседание Правительства Самарской области
Также на общегородском совещании обсудили вопрос обеспечения безопасности на несанкционированных пляжах.
В Самаре начали перекладку теплотрасс
Игорь Комаров прибыл в Казань в связи с трагедией, произошедшей в школе №175.
Игорь Комаров: «Во всех учебных заведениях регионов ПФО должны быть усилены меры безопасности»
В результате бесчеловечной и жестокой акции погибли дети и взрослые, многие ранены.
Игорь Комаров выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани
Во всех образовательных организациях, подведомственных минобрнауки Самарской области, усилены пропускной режим и контроль за прилегающей территорией.
По поручению Дмитрия Азарова, в связи с ЧП в Казани, проводят проверки соблюдения мер безопасности
Посетители музея смогут ознакомиться с уникальными паровозами, тепловозами, электровозами, пассажирскими и грузовыми вагонами.
Поволжский музей техники КбшЖД приглашает на «Ночь музеев»
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.16
0.02
EUR 90
0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Третьяковка в Самаре приглашает гостей
В Самаре на выставке представят яхты мировых и российских верфей
В Самаре состоялось торжественное открытие мемориала «Генералы земли Самарской»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Недвижимость Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

Жители Поволжья могут застраховаться от клеща во всех отделениях СберБанка

11 мая 2021 15:36
153
Программа «Защита от клеща» предусматривает экстренную медицинскую помощь и госпитализацию, осмотр врачом и удаление паразита в амбулаторных условиях.

Оформить договор страхования по программе «Защита от клеща» СК «Сбербанк страхование» теперь можно во всех отделениях Поволжского банка СберБанка. Полисы также доступны в мобильном приложении СберБанк Онлайн и на сайте компании. 

Клещевым энцефалитом ежегодно в России заболевает около 2,3 тыс. человек, свыше 7,3 тыс. — боррелиозом. Лечение этих опасных заболеваний требует много времени и средств. После укуса клеща важно своевременно обратиться к врачу и провести анализы, чтобы предотвратить тяжёлые последствия. Программа «Защита от клеща» предусматривает экстренную медицинскую помощь и госпитализацию, осмотр врачом и удаление паразита в амбулаторных условиях, лабораторное исследование клеща, диагностику для выявления энцефалита, болезни Лайма и ещё 10 инфекций, а также реабилитацию после перенесённого заболевания. Страховая компания также компенсирует стоимость ряда лекарств. 

Екатерина Ильиных, владелец продуктов «Защита от клеща» и «Питомец под защитой» блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

"В среднем 500 тыс. человек в год обращаются за врачебной помощью после укуса клеща. Стоимость одного только исследования на клещевые инфекции в частных лабораториях составляет от 3000 рублей. В случае выявленного заболевания курс лечения обойдётся в разы дороже. Наша программа позволит получить медицинскую помощь в размере до 1,5 млн рублей, а цена полиса сопоставима со стоимостью чашки кофе: для взрослых — от 240 рублей, для детей до 14 лет — от 180 рублей. По одному договору можно застраховать до шести человек без ограничений по возрасту. А при страховании более четырёх человек в одном полисе мы предусмотрели 10-процентную скидку. Договор можно заключить на год, действовать он будет на всей территории России".

Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

"С наступлением тепла в Поволжье активизировались клещи — опасные насекомые, которые могут нанести серьезный вред здоровью. К сожалению, от укусов никто не застрахован, и, если это случилось, важно, как можно быстрее получить квалифицированную медицинскую помощь, чтобы своевременно выявить возможное заболевание. С программой «Защита от клеща» это просто — страховая компания возьмет на себя все организационные вопросы и оплатит лечение. Теперь оформить полис можно не только онлайн — в мобильном приложении или на сайте страховой компании, но и в любом отделении Поволжского банка СберБанка".

Оформить программу для своих сотрудников могут также юридические лица и индивидуальные предприниматели. Защитить домашних любимцев, которые любят гулять на природе, тоже не будет лишним: это можно сделать с помощью программы «Питомец под защитой».

 

Теги: застраховаться СберБанк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сбер повышает ставку по вкладу «Дополнительный процент» и вводит новый к Дню Победы
07 мая 2021, 11:14
Сбер повышает ставку по вкладу «Дополнительный процент» и вводит новый к Дню Победы
Ставка зависит от суммы и срока вклада, текущего и максимального остатка по имеющимся вкладам. Финансы и Банки
977
Сбербанк и Поволжский государственный университет сервиса будут сотрудничать
29 апреля 2021, 10:26
Сбербанк и Поволжский государственный университет сервиса будут сотрудничать
Соглашение подписали заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Светлана Арнаутова и врио ректора ПВГУС Любовь Выборнова. Финансы и Банки
654
1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 мая будут работать только дежурные офисы.
28 апреля 2021, 15:30
Режим работы Сбербанка с 1 по 10 мая
1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 мая будут работать только дежурные офисы. Финансы и Банки
914
В центре внимания
Главы регионов обсудили вопросы развития и взаимодействия в рамках Научно-образовательного центра «Инженерия будущего».
11 мая 2021  19:30
Дмитрий Азаров и Алексей Русских обсудили сотрудничество между Самарской и Ульяновской областями
Политика
35
Утвержден отчет регионального Территориального фонда обязательного медицинского страхования. 
11 мая 2021  19:18
Виктор Кудряшов провёл очередное заседание Правительства Самарской области
Политика
62
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
11 мая 2021  13:42
15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
186
В Самарских школах проверят меры безопасности из-за трагедии в Казани
11 мая 2021  13:20
В Самарских школах проверят меры безопасности из-за трагедии в Казани
Происшествия
202
В Самаре до 21 мая троллейбусы по Московскому шоссе будут ходить иначе
11 мая 2021  10:00
В Самаре до 21 мая троллейбусы по Московскому шоссе будут ходить иначе
Транспорт
234
Весь список