Жители Поволжья могут воспользоваться ипотекой от Сбера на приобретение залоговой недвижимости с торгов

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Сбер в Поволжье запустил новую программу ипотечного кредитования на приобретение с торгов жилой недвижимости, находящейся в залоге у банка.

Покупка залогового жилья даёт возможность купить объект дешевле рыночных аналогов, так как продажа имущества банкротов с торгов предполагает постепенное снижение цены при отсутствии спроса.

Информация обо всём имуществе, находящемся в залоге у Сбера, выставлена на платформе Портал DA. Потенциальному покупателю необходимо зайти на сайт, зарегистрироваться, выбрать объект и подать заявку на ипотеку на выкуп с торгов по банкротству. Сотрудники финансово-кредитной организации инициируют процедуру купли-продажи, оформят аккредитив, помогут с регистрацией в Росреестре. В сервисе Портал DA также есть услуги авторизованного агента, который возьмет на себя весь процесс выкупа имущества от подачи заявки до участия в торгах.