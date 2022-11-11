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Жители Поволжья могут приобрести в Зелёный день квартиры со скидкой более, чем в 50 ЖК

11 ноября 2022 10:30
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Жители Поволжья могут приобрести в Зелёный день квартиры со скидкой более, чем в 50 ЖК

В Зелёный день клиентов Сбера ожидают скидки на квартиры и ипотеку. 11 и 12 ноября застройщики — партнёры Домклик из Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей предложат скидки до 5%. Жильё с дисконтом можно будет приобрести как в ипотеку, так и за свои деньги более чем в 50 жилых комплексах Поволжья.

Также в эти дни можно заранее забронировать квартиру на Домклик, тем самым получить возможность снизить ставку по ипотеке от действующих программ банка. Для этого нужно оставить заявку на бесплатный подбор новостройки менеджеру Домклик, который поможет найти оптимальный вариант.

Другой способ получить скидку по ставке — на сайте Домклик в разделе «Купить» — «Новостройки» выбрать квартиру со специальным значком «Зелёный день». Затем в карточке жилого комплекса или квартиры кликнуть «Забронировать» или «Показать телефон» и позвонить по нему.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«В настоящее время в Поволжье в сегменте ипотечных кредитов с господдержкой лидером, как и год назад, остается льготная программа «Господдержка 2020», за 9 месяцев этого года по ней выдано почти 18 млрд рублей. Популярность активно набирает ипотечная программа «Семейная ипотека», в текущем году объем выдачи увеличился в 2,3 раза и достиг почти 11,8 млрд рублей. Востребованность программы «Семейная ипотека» увеличилась после распространения её действия на семьи с одним ребёнком. 

В «Зелёный день» у клиентов Сбера появится дополнительная возможность приобрести жильё на комфортных условиях: снизить ставку по ипотеке от действующих программ банка и получить скидку на покупку квартиры в одном из ЖК, участвующих в акции».

Сбер уже пятый год подряд проводит акцию Зелёный день. Традиционно банк и его партнёры делают интересные и полезные предложения всем жителям России. Удобная авторизация по единой учётной записи — Сбер ID — гарантирует безопасность платежей. Все предложения Зелёного дня — на сайте акции.

Теги: СберБанк

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