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Жители Поволжья используют POS-кредиты Сбера на образование

6 октября 2022 10:16
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Жители Поволжья используют POS-кредиты Сбера на образование

Сбербанк в Поволжье проанализировал покупки, совершенные с мая по август 2022 года с помощью сервиса «Покупай со Сбером», позволяющего оформить покупку в рассрочку онлайн. Самый значимый объём выдачи таких кредитов зафиксирован в онлайн-школе «Хекслет», которая обучает IT-специалистов. Всего за данный период жители Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей для обучения в данной школе оформили кредиты на сумму около 20,6 млн рублей.

Также жители регионов Поволжья активно использовали сервис «Покупай со Сбером» для приобретения украшений ювелирной сети магазинов «Наше Золото», где кредитный оборот составил 11,3 млн. рублей. А одни из самых больших чеков отмечены в мебельном магазине «Кухни Мария» - 858 тыс. рублей и 663 тыс. рублей.

В среднем клиенты Сбербанка оформляют POS-кредиты на сумму 40 тыс. рублей на срок 10 месяцев. А средний возраст заёмщиков составляет 40 лет. 

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Наши клиенты ценят оперативность и возможность решать свои задачи здесь и сейчас. POS-кредиты – это удобный и актуальный финансовый механизм, который позволяет оперативно оформить кредит непосредственно в точке продаж, без посещения банка. Наш сервис «Покупай со Сбером» пользуется высоким спросом, и мы постоянно его совершенствует, в соответствии с запросом наших клиентов».

«Покупай со Сбером» — сервис кредитования, который объединяет клиентов и магазины в рамках процедуры оформления покупки в кредит.

Фото: ru.freepik.com

Теги: СберБанк

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