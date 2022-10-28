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«Зелёный день» от Сбера пройдет 11 и 12 ноября

28 октября 2022 14:39
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В эти дни Сбер и компании партнёры подготовили специальные предложения для своих клиентов.

Уже традиционно в свой день рождения Сбербанк проводит Зелёный день», в этом году акция пройдет с 11 по 12 ноября. В эти дни Сбер и компании партнёры подготовили специальные предложения для своих клиентов.

Среди наиболее интересных можно выделить возможность выиграть по 100 тыс. бонусов СберСпасибо за покупки, совершенные с 25 октября по 10 ноября 2022 года и оплаченные при помощи SberPay. А 11 и 12 ноября будет разыграно 3 приза по 1 миллиону бонусов. Для участия в акции необходимо совершить хотя бы одну покупку на сумму не менее 1 000 руб в SberPay QR, SberPay оплата онлайн, SberPay биометрия.

Кроме этого, повышенные бонусы в размере до 10% от стоимости покупки будут начисляться у партнёров программы в период акции с 10 по 13 ноября: в СберМегаМаркете, СберЕАПТЕКЕ, СберМаркете и других компаний. Увеличить начисление бонусов до 20% смогут подписчики СберПрайм за покупки в сервисах подписки.

За открытие дебетовой или кредитной СберКарты в период с 10 по 12 ноября клиентам будут начисляться повышенные бонусы за онлайн покупки у партнёров, совершённые вплоть до 31.12.2022.

С подробной информацией обо всех предложениях в рамках акции «Зелёный день» можно ознакомиться на сайте программы лояльности СберСпасибо.

Теги: СберБанк

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